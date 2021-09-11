نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمكان| 50000 ريال بدون كفيل وبأقل راتب شهري بالمملكة في المقال التالي
إمكان تقدم 50000 ريال سعودي دون الحاجة لكفيل وأيضاً بالتقسيط على فترة زمنية ميسرة حيث تقدم شركة إمكان بالسعودية عروض تمويلية متنوعة فتقدم تمويل شخصي ميسر وأيضاً تمويل شخصي إضافي وتمويل المشتريات وكذلك تمويل شخصي تأجيري ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم تفاصيل التمويل الشخصي السريع الميسر.
التمويل الشخصي الميسر والسريع لدى شركة إمكان للتمويل
تقدم شركة إمكان قروض شخصية اونلاين دون الحاجة إلى الذهاب إلى شركة إمكان من أجل طلب التمويل فيستطيع العميل الحصول على التمويل في أى وقت يرغب في الحصول عليه وأيضاً يحصل العميل على المبالغ المالية بأقل فائدة وأيضاً في خلال دقائق ويتميز تمويل إمكان الميسر بالآتي:
- تمويل إمكان الميسر يتميز بأنه تمويل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- يتميز التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان بأنه متاح للعديد من القطاعات سواء الحكومي والخاص بالمملكة.
- يتميز كذلك تمويل إمكان بأنه يوفر فترات تقسيط للتمويل تبدأ من 3 شهر وتصل حتى 24 شهر.
- كذلك يتميز التمويل الشخصي الميسر من إمكان بأن المتقدم يستطيع الحصول على تمويل ربما يصل قيمة إلى 50000 ريال سعودي.
شروط تمويل إمكان الميسر بالمملكة العربية السعودية
التمويل الشخصي الميسر من إمكان للتمويل متوفر بأبسط الشروط والأحكام الموضوعة من قبل شركة إمكان للتمويل ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم تلك الشروط وهي:
- يشترط أن يكون العميل المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي.
- كذلك لابد أن يكون المتقدم المتقاعد لديه دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي.
- القرض الشخصي من إمكان للتمويل لا يشترط لوجود كفيل أو ضامن.
طريقة طلب التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان للتمويل
وفرت شركة إمكان للتمويل الوقت وكذلك الجهد على العميل الراغب في طلب قرض إمكان الميسر حيث تتمثل خطوات طلب التمويل في الآتي:
- يبدأ الراغب في طلب التمويل لدى شركة إمكان في تحميل تطبيق إمكان على الهاتف.
- ثم يتم طلب التمويل من خلال ملئ نموذج طلب التمويل على التطبيق.
- ثم بعد الحصول على الموافقة يتم إيداع مبلغ التمويل.
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