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عمر شويل - جدة يبحث المستفيدين من برنامج دعم الريف عن رابط بوابة ريف تسجيل الدخول للأسر المنتجة وهي البوابة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة من أجل دعم العاملين بالمهن الحرة المتعلقة بالزراعة في المملكة وفقًا لرؤية المملكة الإصلاحية 2030 والتي تقتضي بتطوير النظام الريفي ورفع كفاءة العاملين فيه.

برنامج دعم ريف

أحد البرامج التنموية التي أطلقتها الحكومة السعودية لدعم العاملين بالقطاع الريفي. من أجل تحسين حياة صغار المزارعين والعاملين بالمهن الحرة، لمساعدتهم على الالتزام بالأعباء المالية الخاصة بالمشروعات. وذلك إيمانًا بدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد. وقد شهد القطاع تطورًا كبيرًا وخاصة في فئة الصناعات الريفية ودعم الأسر المنتجة.

رابط بوابة ريف تسجيل الدخول للأسر المنتجة

يستطيع المستفيدين من البرنامج تسجيل الدخول إلى حساباتهم عبر بوابة ريف، من خلال إدخال بيانات الدخول علمًا بإن جميع هذه البيانات سرية للغاية .

التسجيل في برنامج ريف

بعد مراعاة الشروط التي حددها برنامج ريف لقبول الطلبات يمكن التسجيل في برنامج دعم الريف بكل أمان وسهولة بعد إتباعك الخطوات الآتية:

الولوج لمنصة ريف.

الضغط على إنشاء حساب جديد ثم انتقل للصفحة المخصصة لإدخال البيانات.

قم بإدخال بياناتك المطلوبة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور وتأكيد كلمة المرور وتاريخ الميلاد ورقم الجوال ثم إدخال رمز التحقق المرئي.

الضغط على أيقونة التسجيل. يُرسل لك النظام رسالة نصية على الجوال بها كود التفعيل أدخله بالحقل المخصص.

ولتسجيل الدخول للمنصة أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

طريقة التسجيل في برنامج دعم الأسر المنتجة

للتسجيل في برنامج دعم الأسر المنتجة اتبع الخطوات الآتية: