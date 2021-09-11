عروض اليوم الوطني السعودي 91 وأكواد الخصومات على المتاجر والماركات. هي عبارة عن خصومات يقدمها المسوقون في كل مراكز التسوق والمتاجر والمراكز التجارية في المملكة على الملابس والمجوهرات وأدوات المنزل والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والساعات، والسيارات والمطاعم وعروض السفر والرحلات ومراكز الأسنان ومراكز التجميل وما إلى ذلك. تخليدًا لذكرى توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز آل سعود. وهذا اليوم هو أجازة رسمية لكل قطاعات المملكة العامة والخاصة.

اليوم الوطني السعودي 91

يتم الاحتفال باليوم الوطني السعودي تخليدًا لذكرى انتصارات المملكة. وقد أقر الملك عبد الله اليوم الوطني أجازة رسمية وعيد قومي منذ عام 2005 الذكرى رقم 75 لتوحيد المملكة واختار يوم 23 سبتمبر لأنه اليوم الذي تغير فيه اسم المملكة من مملكة نجد والحجاز وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وفي ذلك اليوم تم افتتاح مدينة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا ويتم الاحتفال باليوم الوطني السعودي بتقديم عروض اليوم الوطني الهائلة على كل الخدمات والسلع.

عروض اليوم الوطني السعودي 91

عروض اليوم الوطني السعودي هذا العام وصلت لـ90% وخصومات هائلة على كل شيء على النحو الآتي:

يقدم الفارس لتأجير السيارات عروض والدخول على سحب لاستئجار سيارة مجانًا ليوم واحد.

تقدم مدارس الأكاديمية العصرية بكل فروع المدرسة خصومات على التسجيل والمصاريف.

الدار البيضاء تقدم عروض على عمليات تصحيح النظر 3500 ريال فقط.

عروض خاصة من العود العربية تبدأ من 91 ريال.

تخفيضات مجموعة القفاري تبدأ من 20% حتى 50%.

مجمع سمو الطبي يقدم عروض على تركيبات الزيركون وتركيبات البورسلين وابتسامة المشاهير. وعروض على نحت الجسم وجراحات التجميل.

ايكيا تقدم تخفيضات تبدأ من 30% حتى 70%.

عروض أندية هدوء الشرق الرياضية خصومات 40% على الاشتراكات حتى 6 شهور.

عروض مجمع عيادات الملز الطبي 191 على تحاليل الغدة الدرقية.

عرض مركز ذكاء الغذاء الطبي على برنامج بديل التكميم 591 ريال. وبرنامج الكيتو ب691 ريال.

عروض مستشفى صحة السلام الطبي بالكشف على هشاشة العظام 691 ريال. وباقة التحليل الشامل 691 ريال.

لا تزال العروض مستمرة حتى نهاية شهر سبتمبر شاملة كل قطاعات المملكة احتفالًا باليوم الوطني. إلى جانب الفعاليات والاحتفالات التقليدية احتفالًا بمرور 91 عامًا على توحيد المملكة.