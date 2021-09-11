تمويل العمل الحر للعاطلين عن العمل من بنك التنمية الاجتماعية عام 1443، حيث يستعلم الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن شروط الحصول علي تقرض العمل الحر الذي يوفره بنك التنمية الاجتماعية لجميع المواطنين، حيث يمنح البنك قيمة تمويل مميز بدون تحصيل أي فوائد علي إجمالي قيمة التمويل، ويستهدف بنك التنمية استفادة الشباب القادر على الإنتاج والعمل ومنحه تمويل مالي يصل إلى قدره 150 ألف ريال سعودي وذلك عن طلب التمويل العيني مثل تمويل السيارة أو تمويل الأثاث وغيرها، ويسمح البنك بالحصول على التمويل من خلال التسجيل في التأمين الاجتماعي والحصول علي جميع المميزات التي يوفرها تمويل العمل الحر من خلال بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة.

شروط تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

يضع بنك التنمية الاجتماعية بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم علي قرض العمل الحر لأي مواطن يرغب التقديم، ومن هذه الشروط:

يُشترط ألا يكون صاحب التمويل من المدينين لبنك التنمية الاجتماعية بأي تمويل شخصي علي أن يكون قد مر فترة عام علي سداد أخر قسط لدي البنك.

يجب ألا يقل عمر العميل عن 18 عام ولا يتعدى عن 60 عام عند التقديم علي التمويل.

ألا يتزايد الراتب الشهري لطالب التمويل عن مبلغ 14.000 ألف ريال سعودي.

يجب علي طالب التمويل توفير ضمان مقابل الحصول علي التمويل من البنك.

يجب علي العميل أن يقوم بالمرور من الفحص الائتماني.

يجب أن يتم سداد قيمة التمويل علي فترات زمنية لا تزيد عن 40 شهر.

يجب علي العميل أن يقوم بتحديد نشاط العمل الحر الذي يرغب بالقيام به، مع ضرورة توافر مستند الرخصة التي تثبت ذلك.

ألا يزيد مبلغ التمويل عن 60 ألف ريال وذلك وفق مدي ملائمة الضامن المالية، ولا تزيد قيمة التمويل الخاص بالعمل الحر عن مبلغ 32 ألف ريال للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 21 عام.

أهداف بنك التنمية من توفير تمويل العمل الحر

يضع بنك التنمية الاجتماعية عدة أهداف يرغب في تحقيقها من خلال توفير هذا النوع من التمويل، ومن غايات بنك التنمية ما يلي: