برنامج الحملات بمنصة إحسان لجمع التبرعات إلكترونيًا، فقد عملت منصة إحسان علي إحداث تطور جديد بالمنصة يعمل علي زيادة نسبة المستوي الخاص بالتكافل الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية، وتطوير مستوي التكافل الاجتماعي بين المواطنين وزيادة عدد المتبرعين وزيادة التبرعات الخاصة بهم، ويتم ذلك من خلال برنامج الحملات الجديد، فمن خلاله يتوفر لكل متبرع إنشاء حملة متخصصة في ثلاث مجالات أساسية؛ علي أن يتم زيادة نسبة الرعاية الخاصة للأيتام وتقديم رعاية صحية متميزة لهم بالإضافة الي تحسين مستوي السُقيا، علي أن يتم جمع التبرعات بطريقة إلكترونية سريعة من خلال أهل الخير من خلال برنامج الحملات الحديث، وسوف نوضح لكم مميزات برنامج الحملات لجمع التبرعات عبر منصة إحسان.

مميزات برنامج الحملات الجديد بمنصة إحسان

يتميز البرنامج الجديد الخاص بالحملات الذي تم توفيره من خلال منصة إحسان الخيرية بالمميزات التالية:

برنامج الحملات من البرامج السهلة الاستخدام من حيث الخطوات والإجراءات.

يمكن بكل سهولة أن يقوم كل مواطني المملكة اختيار مجال التبرع واسم الحملة وتحديد المبلغ الذي يرغب في التبرع به وفق رغبة صاحب الحملة.

من خلال البرنامج الجديد يمكن بكل سهولة نشر رابط الحملة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بين جميع الأصدقاء أو أفراد العائلة، والعمل علي حث الآخرين علي المشاركة بالحملة.

يسهل لصاحب الحملة متابعة كافة الإحصائيات الخاصة بحملته في أي وقت من خلال ملفه الشخصي؛ مثل متابعة عدد المتبرعين للحملة حتي اللحظة، ومعرفة قيمة المبالغ التي تم جمعها حتي الآن، كما يمكن بكل سهولة أن يتم احتساب ما يتم جمعه من خلال الحملة عبر برنامج غِراس علي أن يتم تسجيل مُطلق الحملة من بين (سفراء غِراس).

مجالات مُتاحة للتبرع بمنصة إحسان

منصة إحسان قد قامت بتحديد بعض من مجالات التبرع من خلال برنامج الحملات الجديد، وقد تم هذا التحديد بناءً على الاحتياج الفعلي وفق ما تم إثباته من جانب الجهات الرسمية ذات الصلة بالقطاعات الخيرية، ومن بين هذه المجالات: