خطوات الاستعلام عن رسوم المرافقين والتابعين ومعرفة الرسوم المقررة وطرق السداد

قدمت منصة أبشر وزارة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية، والتي تهم وتخدم قطاع كبير من المواطنين بالمملكة وفرت عليهم الجهد والوقت والمال وسهلت عليهم إنجاز الخدمة في أسرع وقت وأقل تكلفة، ومنها خدمة الإستعلام رسوم المرافقين والتابعين برقم الإقامة المتوفرة ضمن خدمات وزارة الداخلية السعودية أبشر وموقع مقيم، من أجل تسهيل إنجاز المعاملات والمستندات والوثائق الرسمية بكل سهولة بطريقة إلكترونية في إطار سعي الحكومة السعودية في تطوير كافة المجالات والشؤون التي تخص كافة قاطني المملكة، وفيما الاستعلام عن قيمة المقابل المالي برقم الهوية لابد أولاً تجديد الإقامة والتي يمكن معرفة صلاحيتها من خلال أبشر الجوازات، ومنها ثم الانتقال إلى خدمة ديوان الوزارة وتحديد الاستعلام عن رصيد الخدمات المتبقي، تعبئة البيانات ومن ثم يظهر بعدها الرصيد مع قيمة المقابل المالي.

قيمة رسوم المرافقين في السعودية 1443

من الجدير بالذكر فمنذ عام 2008 وكانت قيمة رسوم المرافقين تبلغ 100 ريال سعودي، فيما زادت القيمة منذ شهر يناير الماضي 2021م لتصل نحو 400 ريال سعودي لكل شهر، بالإضافة إلى رسوم الخاصة بالعمالة التي أعدادها قليلة تبلغ قيمة 300 ريال سعودي، بينما بلغت قيمة رسوم العمالة التي أعداها كبيرة نحو 600 ريال سعودي.

حاسبة رسوم المرافقين والتابعين

تقدر أن تحسب قيمة الرسوم الخاصة بالمرافقين من خلال الخطوات الاتية:

خدمة عبر بوابة مقيم .

واختيار شؤون التابعين والمرافقين.

ثم كتابة رقم الإقامة وأعداد التابعين.

ثم الضغط على كلمة احتساب لتجديد الإقامة.

ومنها سوف يطلب منك تعبئة البيانات التي تشمل تجديد الإقامة وتاريخ انتهائها وعدد التابعين ومدة التجديد.

ثم الضغط على كلمة (احسب) كما هو موضح بالصورة أسفل.

الفئات المستثناه من دفع رسوم المرافقين:

طلبة العلم الأجانب وذلك لمدة لا تزيد عن فترة الدراسة المحددة 4 سنوات. الأشخاص حاملي الإقامة الدائمة. الزوجات للمواطنين السعوديين وأبناء المواطنات. الأرملة أم المواطن السعودي التي تكفل نفسها. المتعاقدين مع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية.

كيفية الاستعلام عن رسوم المرافقين والتابعين 1443

تسجيل الدخول عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية. حدد قطاع الجوازات ومنها خدمات مقيم. ثم تظهر الخدمات الخاصة بالمرافقين والحسابات التابعة لهم.

ولسداد رسوم المرافقين يمكنك بأكثر من طريقة منها الطرق التالية:

نظام سداد عبر الصراف الآلي إما عن طريق أي فرع من فروع الجوازات عندما تقوم بدفع مصاريف تجديد الإقامة.

أو إنجاز المعاملات الحكومية الأخرى.

مع العلم بأنه لا يمكن استرداد قيمة الرسوم لأي سبب.