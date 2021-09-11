خطوات وطريقة وشروط ومزايا فتح حساب البنك السعودي للاستثمار اون لاين

البنك السعودي للاستثمار من أكثر البنوك التمويلية في تقديم عروض مختلفة قروض تمويلية سهلة وميسرة، ويقدم البنك الكثير من العروض التمويلية لإرضاء عملائها ويعمل البنك السعودي للإستثمار دائمًا من خلال تقديم العروض المختلفة والخدمات التي تلبي احتياجاتهم المالية، واليوم اقدم لكم ومن خلال موقع ثقفني طريقة فتح حساب البنك السعودي للاستثمار اون لاين 1443 حيث يعد البنك السعودي للإستثمار واحد من اكبر بنوك المملكة العربية السعودية والتي ساهمت بدور كبير في تشجيع حركة الإستثمار من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الأفكار الجديدة وحث الشباب على العمل والإنجاز وتنمية مشروعاتهم.

فتح حساب البنك السعودي للإستثمار:

فتح حساب في البنك السعودي 1443 يتطلب فتح حساب في البنك السعودي للإستثمار التوجه إلى أقرب فرع للبنك.

بعد ذلك يتم الذهاب لقسم خدمة العملاء في البنك لطلب فتح الحساب.

يقوم موظف خدمة العملاء بعد ذلك بإيضاح المعلومات كاملة أمام العميل لكي يساعده على الإختيار من بين أنواع الحسابات المختلفة.

بعد اختيار نوع الحساب يقوم الموظف بالبدء في فتح الحساب ويحتاج من العميل بطاقة الهوية الوطنية المسجل بها الرقم القومي.

يتطلب من العميل بعد ذلك الإجابة عن كافة الأسئلة الموجودة في نموذج التعارف الذي يعطيه له الموظف والذي يوضح من خلاله بعض المعلومات عنه.

يقوم الموظف بعد ذلك بإستيفاء مجموعة من البيانات الأخرى ثم يبدأ بعدها في تفعيل الحساب.

يتطلب فتح حساب دفع رسوم مالية غير قابلة للإسترداد.

طريقة فتح حساب بالبنك السعودي من المنزل:

يمكن فتح حساب بالبنك السعودي للإستثمار من المنزل دون الحاجة للتوجه إلى فرع البنك وذلك من خلال الخطوات التالية:

يتم الإتصال على رقم خدمة عملاء البنك السعودي وهو الرقم المجاني 8001248000. يقوم الموظف بالإستعلام عن البيانات. ثم يقوم بفتح الحساب لك ولكن يتوجب عليك الذهاب في أقرب وقت لتفعيله.

فتح حساب بالبنك السعودي أون لاين :

يمكن فتح حساب بالبنك السعودي للإستثمار من خلال الدخول على موقع البنك عبر الموقع الالكتروني للبنك السعودي للاستقمار.

يتم الضغط على خانة الطلبات ومن ثم تقديم طلب لفتح حساب بالبنك من خلال تعبئة البيانات الموجودة في الطلب.

يتم الحصول على رقم مرجعي خاص بالطلب يجب الإحتفاظ به لإستخدامه عند الحاجة إليه.

يقوم البنك بمراجعة الطلب الذي تم تقديمه والتحقق من صحة البيانات ثم يقوم بالإتصال بالعميل. يتولى مركز خدمة العملاء الرد على طلب العميل في فتح الحساب خلال يومين من تقديمة.

وفي حالة الموافقة من قبل البنك يتوجب على العميل الذهاب لأقرب فرع للبنك لتفعيل الحساب واستكمال باقي الإجراءات.

شروط فتح حساب في البنك السعودي للإستثمار:

يتطلب فتح حساب في البنك السعودي للإستثمار توافر مجموعة من الشروط منها:

لا يقل عمر المواطن السعودي الذي يرغب في فتح حساب بالبنك عن 15 عام. لا يقل عمر المواطن في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يرغب في فتح حساب بالبنك عن 18 عام. لا يقل عمر الوافدين في المملكة الذين يرغبوا في فتح حساب بالبنك عن 18 عام كما يشترط أن يكون لديهم اقامة سارية. يجب أن يقوم المواطن في دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم جواز سفر ساري كما يجب أن يكون لديه عنوان محدد.

مزايا حساب الأصالة الجاري في البنك السعودي:

يتفق حساب الأصالة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

يتيح البنك السعودي فتح حساب الأصالة الجاري بأي عملة وليس الريال السعودي فقط.

يمكن حساب الأصالة الجاري العملاء من سحب وايداع الشيكات خلال أي وقت.

يتيح البنك السعودي عبر حساب الأصالة الجاري استخدام واجراء العمليات المصرفية التي تشمل الجوالات والسحب النقدي.

يتطلب فتح حساب الأصالة الجاري في البنك السعودي تقديم بطاقة سارية للأشخاص.

يحصل العملاء من خلال حساب الأصالة الجاري على دفتر شيكات مجاني وبطاقة صراف آلي تسهل عمليات الشراء من كل مكان.

مزايا حساب الراتب السعودي:

يتميز حساب الراتب بأنه متفق مع تعاليم وأسس الشريعة الإسلامية. يحتاج فتح حساب الراتب في البنك السعودي إلى تقديم صورة البطاقة الشخصبة سارية للمواطنين السعوديين. عند فتح حساب الراتب في البنك السعودي يجب ارفاق خطاب تحويل للراتب مدعم برقم الحساب إضافة إلى تاريخ التحويل وقيمة الراتب. يساعد حساب الراتب العملاء في تحويل رواتبهم إلى حساباتهم الشخصية على البنك. يتم التحويل على حساب الراتب في البنك السعودي بعملة الريال فقط. يجب على المقيمين في المملكة تقديم خطاب تعريفي من كفيلهم والذي يعتبر بمثابة ضمانة لهم.

التواصل مع البنك السعودي للإستثمار:

يمكن التواصل مع البنك والتعرف على كل جديد في الخدمات والإطلاع على أحدث العروض من خلال مركز خدمة العملاء، وأتاح البنك رقمي خدمة العملاء 8001248000 و966114183100 للمواطنين والمقيمين خارج السعودية حيث يمكن الإتصال والإستفسار عن كافة العروض وحل المشاكل مع العملاء.