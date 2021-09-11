نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية الإقامة إلكترونيا عن طريق أبشر وموقع الوزارة وخدمة تواصل في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة إلكترونيا بالخطوات، حيث تعتبر صلاحية الإقامة من الأمور المهمة جدا لكل المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، فمن خلال صلاحية الإقامة يستطيع المقيم معرفة ما إذا كان مدة إقامته داخل المملكة قد انتهت وحينها يتوجب عليه مغادرة المملكة والعودة إلي دولته، حتي لا يتم توقيع عقاب أو غرامة عليه، وفي السابق كان معرفة صلاحية الإقامة عن طريق تسجيل الدخول إلي منصة وزارة الداخلية، وفي هذا التوقيت أصبح الأمر مختلف، حيث ينبغي عليك الدخول علي منصة أبشر، ومن الضروري عند الدخول علي هذه المنصة تسجيل الدخول قبل أن تقوم بالاستفسار عن أي سؤال له علاقة بالجوازات أو بالمرور أو أي سؤال أخر، حيث أن هذه المنصة تم انفصالها تماما عن وزارة الداخلية السعودية.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة إلكترونيا عبر أبشر

هناك عدة خطوات للتأكد من صلاحية الإقامة إلكترونيا، وأهم هذه الخطوات :

أولا ينبغي تسجيل الدخول إلي رابط منصة أبشر

سيظهر أمامك أبشر الأفراد وأبشر الأعمال وفي هذه الحالة عليك اختيار أبشر الأفراد .

وبعدها ينبغي أن تقوم بتسجيل رقم الهوية والرمز المرئي وكلمة المرور، وبعدها الضغط علي تسجيل الدخول .

وبعدها سيتم إرسال رقم كود علي الهاتف الخاص بك وينبغي الاحتفاظ به ليتم تسجيله في القائمة التي ستظهر لك عند تسجيل الدخول .

ثم سيظهر لك مجموعة اختيارات عليك اختيار منها كلمة خدماتي .

وبعدها يجب عليك أن تذهب إلي خدمة حجوزات للسفر لتقوم باختيار منها الاستعلام عن صلاحية الإقامة .

ثم سيتطلب منك تسجيل رقم المرور ورقم الهوية، ثم قم بالضغط علي كلمة عرض .

وأخيرا سيظهر لك ما إذا كانت صلاحية الإقامة سترية أو قد انتهت ويظهر أيضا المدة التي متاح الإقامة لوقتها وتحديد وقت انتهاء صلاحية الإقامة

منصة أبشر للجوازات

خدمة أبشر للجوازات تقدم العديد من الخدمات المختلفة التي من الممكن أن يتم الاستعلام عنها إلكترونيا، دون الحاجة إلي الخروج من المنزل أو الذهاب إلي المكان الذي تستفسر عنه، فتتمكن من خلال منصة أبشر الاستعلام عن موظف وافد أو الاستعلام عن صلاحية الإقامة والكثير من الخدمات الأخري التي من الممكن الاستفادة بها عبر المنصة، ويمكنك الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة 2021 في السعودية وطريقة سداد الرسوم

والاستعلام عن صلاحية الإقامة أمر مهم وضروري علي كل وافد مقيم في المملكة العربية السعودية. حيث أنها إذا تم انتهاء صلاحية الإقامة يتعرض الوافد إلي غرامة مالية قدرها 500 ريال سعودي في المرة الأولي. وإذا تم تكرار انتهاء الصلاحية للمرة الثانية تكون الغرامة 1000 ريال سعودي، وفي المرة الثالثة يتم ترحيل الوافد بشكل نهائي.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

وهناك طريقة أخري تمكنك من الاستعلام عن الإقامة دون الحاجة إلى الدخول على منصة أبشر. وهذه الطريقة تكون عبر الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بكل سهولة. وخطوات هذه الطريقة كما يلي :

أولا يجب عليك الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

ثم القيام باختيار بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل

وبعدها يجب الضغط على بوابة الأفراد

ثم القيام بالضغط على مستخدم جديد

وبعدها يجب تسجيل رقم الإقامة.

ثم القيام باختيار التقويم.

وكتابة تاريخ ميلادك بحسب التقويم الذي قمت باختياره.

وبعدها أدخل رمز التحقق.

ثم الضغط على التالي

سوف يقون بنقلك إلى الصفحة التي تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالمقيم، وأيضا سوف يظهر لك تاريخ انتهاء الإقامة حسب التقويمين الهجري والميلادي.

الخدمات التي يقدمها مكتب العمل

وبالنسبة للخدمات التي يقوم بتقديمها مكتب العمل، فهناك العديد من الخدمات مثل هوية الكفيل والكثير من المعلومات عنه، رقم جواز السفر، ورقم الإقامة ونطاق الكفيل وغيرها وكل هذه الخدمات تكون متوفرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

شروط تجديد هوية الإقامة

حتي يتمكن أي شخص يريد تجديد الإقامة من تجديدها بنجاح هناك مجموعة من الشروط التي تم وضعها حتي يتغلب على الأمر بنجاح ويمكن توضيح هذه الشروط كما يلي:

للتمكن من تجديد الإقامة يجب أن يكون الفرد موجود داخل المملكة العربية السعودية أثناء فترة التجديد.

كما يشترط أن يكون جواز السفر صلاحيته سارية وغير منتهي.

يجب أن يتم تسديد الرسوم المطلوبة للتجديد كاملة، وتسديد أيضا المخالفات المرورية.

أن يتم القيام بتسجيل ما يثبت تغيب العامل عن عمله، ويجب وجود بصمة العامل وأيضا صورة أثناء التجديد. كما يمكنك التعرف أيضاً على الاستعلام عن رسوم المرافقين إلكترونيا 1443 وعبر أبشر ومعرفة من تم استثنائه.

خدمة تواصل لحل مشكلة الجوازات

كما قدمت مديرية الجوازات السعودية خدمة جديدة للمواطنين لمساعدة المواطن في حل المشكلات الخاصة بالجوازات. حيث وفرت مديرية الجوازات السعودية خدمة تواصل للمواطن لتمكنه من حل المشكلات التقنية التي تختص بالجواز وتعوق المواطنين من الإنتعاء من المعاملات الخاصة بالجواز. كما تقدم هذه الخدمة خدمات عديدة كتصريح السفر وتقديم خدمات للمكفولين وكذلك التابعين.