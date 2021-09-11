أحصل على تمويلك نقدى وأجل أول قسطين بأقل راتب وبالتقسيط الميسر

أحصل على تمويلك نقدى وأجل أول قسطين ، تمويل شخصي يكون موضع بحث من قبل الكثير من العملاء بالمملكة العربية السعودية ، والذين يسعون للحصول على تسهيلات في السداد ، وتأجيل في الأقساط المستحقة ، وقد جاء البنك الأهلي التجاري بالمملكة كواحد من أهم وأكبر المؤسسات المالية ، والذي يقدم مجموعة متنوعة ومتكاملة من العروض التمويلية ، والتي من شأنها تلبية كافة الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد والشركات والمنشأت الصغير والمتوسطة داخل المملكة العربية السعودية ، كما يوفر البنك عروض تمويلية متميزة للمواطنين المتقاعدين.

أحصل على تمويلك نقدى وأجل أول قسطين من البنك الأهلي التجاري

يعتبر البنك الأهلي من أكبر البنوك بالمملكة والذي يقدم مجموعة متنوعة ومتميزة من العروض التمويلية التي تناسب جميع العملاء من كافة الشرائح داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يقدم البنك عرض تمويل شخصي بالتقسيط الميسر علي 5 سنوات ، وتأجيل سداد أول قسطين من الأقساط الشهرية المستحقة ، وذلك بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة لجميع العملاء ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم المزايا التي يقدمها البنك الأهلي التجاري بالمملكة للعملاء من خلال عرض التمويل الشخصي بالتقسيط وتأجيل سداد أول قسطين.

قرض شخصي قام البنك الأهلي بتصميمه ليكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة. تمويل شخصي بدون رسوم إدارية. يوفر البنك الأهلي للعملاء من خلال هذا البرنامج إمكانية تحويل الإلتزامات المالية في قسط تمويل شخصي واحد . يمكن لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة الاستفادة من هذا المنتج بأقل راتب شهري. يتيح البنك للعملاء إمكانية الحصول على مبالغ تمويلية تبدأ من 5000 ريال سعودي وتصل حتي مليون ونصف ريال سعودي ، من خلال هذا المنتج المتاح لدي البنك الأهلي. يوفر البنك للعملاء سيولة نقدية فورية والتي يسعى العميل للحصول عليها من خلال إجراءات سريعة. يمكن للشخص المتقدم بالطلب تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية مجدولة تتناسب مع الراتب الشهري ، وبقترة سداد تصل إلى 5 سنوات. يوفر البنك للعملاء عرض تأجيل سداد أول قسطين من الأقساط الشهرية المستحقة ، وذلك عند التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي المتاح لدي البنك الأهلي التجاري بالمملكة. يمكن للعميل الاستفادة من السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت.

شروط طلب تمويل البنك الأهلي وتأجيل سداد أول قسطين