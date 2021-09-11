التعليم الترقية عبر فارس 1443 لشاغلي الوظائف التعليمية بالسعودية 2021

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عمر شويل - جدة التعليم الترقية عبر فارس 1443 ، بالمملكة العربية السعودية، قامت بفتح باب التقديم فيها، وزارة التعليم السعودية، وقد تم الإعلان عن فتح باب التقديم، مساء أمس الجمعة، 10 من شهر سبتمبر 2021م، الموافق 3 من شهر صفر 1443هـ، وذلك لشاغلي الوظائف التعليمية، للمعلمين والمعلمات، لم هم على درجة، معلم ممارس، أو معلم متقدم، وسيتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي فارس FARIS، وقد قامت وزارة التعليم بدعوة جميع القطاعات والإدارات التعليمية، ببث قرارها من منطلق الحرص على رفع مستوى منسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية، وذلك لأهمية عملية الترقيات التي تؤدي لتطوير ورفع كفاءة الموارد البشرية لديها.

التعليم الترقية عبر فارس 1443

إضافة لما سبق ذكره، فإن وزارة التعليم السعودية، تعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030م، من الارتقاء بمستوى التعليم، حتى يضاهي المنظومة العالمية، وعلى رأسها رفع كفاءة الموارد البشرية، وقد تم تدشين نظام فارس، حتى يمكن المعلم من الخدمة الذاتية، وفق برنامج الرقمنة، أحد برامج رؤية المملكة، الذي تبنته المملكة ليواكب العصر الحديث، فمن خلاله يستطيع المعلم متابعة الخدمات، التي يريد الحصول عليها، إلكترونيًا وتتبعها حتى صدور قرار بشأنها،

موعد فتح باب التقديم نظام فارس بالسعودية 2021

كذلك أوضحت وزارة التعليم السعودية، أنه سيتم فتح باب التقديم على الترقية للمعلمين، بمشيئة الله يوم الأحد 26 من شهر صفر الحالي، للعام 1443هـ الموافق 3 من شهر أكتوبر 2021م، وحتي يوم الخميس 8 من شهر ربيع الأول للعام 1443هـ، 14 أكتوبر 2021م، وذلك لكافة المتقديمن للترقية، المنطبقة عليهم، شروط الترقيات، وفق لائحة الوظائف التعليمية.

كيفية التقديم على رابط نظام فارس لترقية معلم ممارس ومعلم متقدم 1443

في الختام نوضح أن راغبي التقديم، على نظام فارس للترقية، ممن ينطبق عليهم شروط لائحة الوظائف التعليمية للترقيات، اتباع الخطوات التالية: