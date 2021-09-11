نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول بوابة ريف للأسر المنتجة 1443 reef.gov.sa في المقال التالي

رابط تسجيل الدخول إلى بوابة ريف للأسر المنتجة 1443 وشروط تقديم طلب دعم ريف للأسر المنتجة والتي تهم الكثير من الأسر السعودية التي تبحث عن تطوير مستواها المعيشي عن طريق البدء في أولي خطوات التجارة عن طريق الحصول على دعم الأسر المنتجة من برنامج ريف والذي توليه الحكومة السعودية اهتمام كبير وخاصة بتلك المشاريع الصغيرة وتقوم بدعم مستحقي برنامج ريف من الأسر المنتجة لرفع مستواهم المعيشي والعمل على زيادة الكفاءة الإنتاجية لمشاريع الأسر المنتجة التي تستفيد من دعم ريف والذي يستهدف الأسر المنتجة لمشاريع تربية النحل ومشاريع أنتاج البن والورد وأيضاً منتجي المحاصيل البعلية والفاكهة وشروط دعم مربى الماشية. شروط برنامج ريف للأسر المنتجة التقديم في ريف للمواطنين السعوديين أو الحاملين لبطاقات التنقل.

وأيضاً يجب على المتقدم أن يكون ممتهن بأحد المهن الزراعية والتي اعلن عنها برنامج ريف وان يكون قائم بالمهنة بنفسة ويقع في المنطقة الإدارية التي يتم صرف دعن ريف في نطاقها.

ويجب أن لا يكون المتقدم يعمل بأحد الوظائف في القطاع الخاص أو القطاع العام.

كذلك لا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرون عام من تاريخ التقديم.

وأيضاً يجب أن لا يزيد دخل المتقدم الشهري عن 6000 ريال.

ويتم صرف اكثر من دعم لمتقدم واحد بشرط ألا يزيد عن ثلاثة برامج يتم دعمها مالياً من برنامج ريف لشخص واحد.

كذلك لا يجب أن يزيد إجمالي مبالغ الدعم للثلاثة مشاريع عن 54000 ألف ريال سنوياً.

ثم يقوم المتقدم بإثبات مزاولة المهنة عبر وثائق رسمية.

ويلتزم أيضاً بكافة الشروط والاشتراطات الصحية التي اقرها برنامج ريف.

كذلك يجب أن يمتلك المتقدم حساب بنكى نشط ومسجل بالمنصة الإلكترونية.

ثم يجب أن يقوم المتقدم باستكمال البيانات من خلال خطوات التسجيل في بوابة ريف الإلكترونية.

وبعد ذلك يتم رفع طلب الحصول على دعم ريف بعد استيفاء الشروط المطلوبة من برنامج ريف.

وأخيراً يجب أن تحصل الأسر علي وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتقديمها إلى برنامج دعم ريف. بوابة ريف تسجيل دخول الأسر المنتجة 1443 تسجيل دخول الأسر المنتجة على بوابة ريف الإلكترونية.

ثم كتابة اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية.

وبعد ذلك كتابة كلمة المرور وإدخال رمز التحقق المرئي.

وأخيراً تسجيل الدخول على حساب الأسر المنتجة في برنامج ريف.

وذلك للاستعلام عن دعم ريف. الوسوم عمر شويل - جدة رابط تسجيل دخول بوابة ريف للأسر المنتجة 1443 reef.gov.sa - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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