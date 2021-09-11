رابط وظائف سار 1443 طريقة التقديم على وظائف الشركة السعودية للخطوط الحديدية

التقديم على وظائف الخطوط الحديدية من خلال رابط وظائف سار 1443 وشروط التسجيل في وظائف الخطوط الحديدة التي أعلنت عن بدء التقديم في وظائف شركة سار لكافة المؤهلات وللعديد من التخصصات سواء الإدارية أو التخصصات الفنية لحملة الشهادة الثانوية وللحاصلين على المؤهلات العليا للتقديم على وظائف شركة الخطوط الحديدية سار 1443.

شروط تقديم وظائف الخطوط الحديدية سار

التقديم في سار للمواطنين السعوديين فقط.

وكذلك يجب على المتقدم في وظيفة الخطوط الحديدية أن يكون حاصل على مؤهل يتناسب مع التخصص المطلوب في الوظائف المتاحة في شركة سار.

وأيضاً يجب أن يكون المتقدم ذو خبرة للتخصصات التي تتطلب سنوات خبرة.

التخصصات المطلوبة في وظائف الخطوط الحديدية 1443

متاح التقديم على وظيفة أخصائي أول الاتصال المؤسسي وتنظيم الفعاليات ويشترط في تلك الوظيفة الحصول على بكالوريوس في العلاقات العامة وإدارة الأعمال ويجب أن يكون المتقدم حاصل على خبرة لا تقل على 3 سنوات.

وأيضاً متاح وظيفة أخصائي تحسين التكلفة الاستراتيجية والتقديم لحملة البكالوريوس وشرط خبرة 3 سنوات.

وكذلك مدير شئون تخطيط الميزانية والرقابة ويكون حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال وخبرة 4 سنوات.

ثم مدير شئون العلميات العقارية وحاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال وخبرة من 5 إلى 7 سنوات.

ووظيفة مساعد خدمات ركاب حاصل على دبلوم ولا يشترط الخبرة.

ومطلوب فني صيانة حاصل على شهادة دبلوم.

كيفية التقديم على وظائف الخطوط الحديدية سار 1443

الدخول على موقع شركة الخطوط الحديدية سار.

التسجيل في الموقع.

والنقر على خيار ” carrers” او خيار التوظيف.

ثم قراءة الوظائف المتاحة أو عن طريق البحث عن الوظيفة المتاحة بمسماها والنقر عليها.

وبعد ذلك يتم التقديم على الوظيفة.

أو التقديم عن طريق إرسال السيرة الذاتية على أيميل الشركة [email protected]

رابط التقديم على وظائف شركة سار الخطوط الحديدة 1443

رابط التسجيل في وظائف الخطوط الحديدة سار والذي يتم التقديم في وطائفة المتاحة بشكل إلكتروني عن طريق اتباع خطوات التقديم والتي وضحناها بالخطوات عن طريق الدخول على رابط وظائف شركة الخطوط الحديدية سار وممكن أيضاً التقديم في وظائف سار عن طريق التسجيل في رابط لينكد إن الإلكتروني.