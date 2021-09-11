نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض الجسر بنك الراجحي والشروط المطلوبة وأهم المستندات للحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض الجسر بنك الراجحي والشروط المطلوبة للحصول عليه. كما هو المعهود من قبل بنك الراجحي الذي يعد من أكبر وأهم البنوك التي توجد بداخل المملكة العربية السعودية. فهو يعمل دائما علي تقديم الخدمات والمزايا العديدة لعملائه كما يعمل علي توفير الخدمات لعملائه بطريقة بسيطه وسهله. كما يحافظ علي توفير الوقت والمجهود لدي عملائه بحرصه الدائم علي التطوير في تقديم خدماته لعملائه. ومن أهم هذه الخدمات هي القروض بأنواعها، ومنها قرض الجسر، ويعتبر قرض الجسر من القروض المهمة المقدمة من بنك الراجحي. كما يعمل هذا القرض علي تقديم المساعدة للعملاء التي بحاجة للحصول علي أموال حتي ولو كانت بغرض تسديد قرض أخر. وسنقوم اليوم بشرح تفاصيل قرض جسر من بنك الراجحي وكذلك شروط الحصول عليه .

قرض الجسر بنك الراجحي

قرض الجسر هو قرض يقوم بنك الراجحي بتقديمه بعملائه الذين تعجز عن القيام بسداد أموال قرض شخصي أخر كان قد حصل عليه .

كما يقوم بنك الراجحي بتسديد أموال هذه القروض ويكون ذلك بالاتفاق مع بنوك أو مؤسسات أخري، ويكون العميل ملزم بسداد أموال هذا القرض .

وبذلك يكون قرض الجسر هو حل لمساعدة العملاء الغير قادرين علي تسديد قروض سابقة.

يكون العميل ملزم بدفع أقساط قرض جسر كاملة .

كما أن الغرض من تمويل هذا القرض هو تقديم المساعدة للعملاء في التخلص من أي ديون أو قروض عليهم .كما يمكنك معرفة معلومات عن قرض بنك الراجحي بنظام وطني

شروط الحصول علي القرض بنك الراجحي

لقد تم وضع عدة شروط من قبل بنك الراجحي يجب أن يتم توافرها حتي تتمكن من الحصول علي القرض، وهذه الشروط هي :

يجب أن يكون راتب العميل الذي يقدم علي الحصول علي القرض من ألف إلي ألفين ريال سعودي ويجب ألا يقل عن هذا .

من الضروري أن يكون العميل يعمل في وظيفة ثابتة ويحصل علي مرتب ثابت.

ومن أهم الشروط هي أن لا يقل عمر العميل المقدم علي القرض عن 25 عاما .

ينبغي أن لا يقوم العميل بتقديم أكثر من طلبين للقرض في وقت واحد .

طريقة الحصول علي القرض

هناك طريقتين للحصول علي هذا القرض وهما :

الطريقة الأولي هي الذهاب إلي فرع البنك القريب من محل سكنك والقيام بتقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي القرض .

الطريقة الثانية هي الدخول علي الموقع الإلكتروني للبنك وبعدها الضغط علي التمويل الشخصي وبعدها تنفيذ الخطوات المطلوبة .

الأوراق المطلوبة للحصول علي القرض

صورة بطاقة الهوية الشخصية وتكون سارية المفعول .

صورة مفردات المرتب من الجهة التي يعمل بها .

مستند إثبات علي تحويل راتب العميل إلي البنك .

خطاب تعريف معتمد من قبل مدير العمل.

وللتفاصيل عن خدمة إعفاء من بنك الراجحي

أهم الملاحظات عن قرض الجسر

قام بنك الراجحي بتوفير بعض الأرقام وذلك لسهولة تواصل العملاء معه، وذلك ليتمكن كل من لديه استفسار التواصل مع البنك للرد عليه .

أرقام التواصل مع خدمة العملاء بنك الراجحي 0081248880 أو 0081241222 أو 00669443392000 .

وقد قام بنك الراجحي بالإعلان عن إنه أصبح من الممكن الاستعلام عن عدد شهور الأقساط المستحقة وكذلك الأقساط المتبقية عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك .

فأصبح العميل غير مضطر الذهاب إلي فرع البنك، فكل ما عليه هو الدخول علي الموقع الرسمي للبنك ثم الدخول علي حساب القروض الشخصية، وتسجيل جميع البيانات المطلوبة فقط .

التمويل الشخصي الإضافي من بنك الراجحي

حيث تعتبر هذه الخدمة من أهم وأفضل الخدمات التي يقوم بتقديمها بنك الراجحي، والتي ينتج عنها زيادة في عدد العملاء بشكل دائم، حيث أن هذه الخدمة لا يشترك للاشتراك بها إلغاء أي خدمة أو تمويل شخصي سابق، حيث يتميز الراجحي ببحثه الدائم لتوفير جميع أشكال الاستفادة للعميل، حيث يمكن من قام بأخذ تمويل شخصي ومازال بحاجة إلى المال بإمكانية أخذ تمويل إضافي.

قرض الجسر بنك الراجحي ومتي يمكن أخذ قرض تكميلي من الراجحي

كما قمنا بعرض قرض الجسر وطريقة الحصول عليه وكذلك الشروط المطلوبة والمستندات. يمكننا أيضاً عرض الموعد التي يمكن الحصول فيه على القرض التكميلي من البنك. حيث سمكن الحصول على القرض التكميلي بعد مرور فترة 12 شهر من الحصول على القرض الشخصي. كما يتم الحصول على القرض التكميلي بدون الحاجة لوجود ضامن.