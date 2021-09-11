نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة احسان ehsan.sa لدعم الاسر الفقيرة بعد مكرمة ولي العهد بقيمة 10 مليون ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة احسان ehsan.sa الخيرية التي تقوم باستقبال التبرعات الخيرية من كبار المتبرعين داخل المملكة وخارجها، والتي تقوم بتقديم البرامج الاجتماعية الخاصة لمحدودي الدخل والفقراء والاسر المتعففة من أبناء الوطن، وقد قام السيد ولي العهد محمد بن سلمان اليوم بإيداع مكرمة جديدة له بالمنصة بقيمة 10 ملايين ريال سعودي، فهل يتم صرفهم الآن؟ هذا هو السؤال الذي يراود الجميع.

المنصات الخيرية في المملكة العربية السعودية

وتقوم المملكة بتقديم العديد من البرامج الحكومية التي تهدف إلى تقديم يد العون للفقراء والمواطنين المحتاجين من أبناء الوطن والمتعففين من النساء والأطفال والحبوسين، بينما تقوم عدد من المنصات الخاصة بتقديم الدعم الخاص بالمشاركة مع باقي المنصات الأخرى والتي تتشارك جميعها في تقديم الدعم المطلوب ويد العون للأسر الفقيرة داخل وخارج المملكة.

منصة إحسان للعمل الخيري

هي منصة خيرية قام السيد خادم الحرمين الشريفين بإطلاقها منذ خمسة سنوات، وقد بدأ التبرع فيها مع ولي العهد محمد بن سلمان بمبلغ وصلت قيمته إلى 30 مليون ريال سعودي، وقد تم صرف المكرمة الملكية في شهر رمضان الماضي 1442 للأسر الفقيرة والمتعففة وللغارمين بالسجون بما كان خيرا كبيرا ودعما فياضا من جلالته على الفقراء في الشهر الكريم، وتستمر المنصة في تقديم الخدمات الكبيرة والجليلة لها في مواسم الصرف المحددة والمقررة لها في كل عام.

إيداع 10 ملايين ريال سعودي من السيد ولي العهد

تقوم المنصة باستقبال تبرعات أهل الخير من القادرين والراغبين على دعم الاسر الفقيرة، وذلك حسب القنوات المشروعة والمخصصة لذلك، وقد قام السيد ولي العهد اليوم باستكمال الخير الذي يقوم وخادم الحرمين بتقديمة بشكل مستمر في المنصات الخيرية، حيث قام بالتبرع بمبلغ قيمته 10 ملايين ريال على المنصة لدعم البرامج الاجتماعية فيها.

رابط منصة احسان ehsan.sa لدعم الاسر الفقيرة وخطوات التسجيل

يقوم الراغب في الحصول على الدعم وتنطبق عليه شروطه بالدخول على رابط المنصة الخيرية إحسان. يتم تسجيل الاسم كاملا. يقوم بكتابة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني. يتم كتابة رمز التحقق من الاستعمال البشري. يقوم المستخدم بكتابة المعونة التي يرغب في الحصول عليها ويتأكد من التسجيل ثم يسجل الخروج.

كيفية التسجيل على منصة إحسان كمتبرع

يقوم الراغب في التبرع بالدخول على رابط المنصة الرسمي. يتم اختيار نوع المعونة التي يرغب في التسجيل فيها. يقوم المتبرع بكتابة المبلغ الذي يرغب في أيداعه يختار “أودع الآن”.

هل يتم صرف مكرمة الملك محمد بن سلمان عبر منصة إحسان

من الأسئلة الهامة التي تراود كل من سمع خبر إيداع مكرمة محمد بن سلمان على منص إحسان، إلا أن المنصة تقوم بالصرف في مواسم الصرف التي يتم تحديدها لها بشكل مسبق، بينما تستمر في دعم الأسر الفقيرة والغارمين بالبنوك والمحكومين بالقضاء طوال الوقت، وليس هنالك مكرمة ملكية على غرار مكرمة شهر رمضان.