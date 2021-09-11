نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل 60 الف ريال بدون كفيل لجميع فئات المجتمع السعودي في المقال التالي
تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم البنك تمويل شخصي بدون فوائد للأسر وجميع فئات المجتمع تحت مسمى تمويل الأسرة لمساعدتهم على تخطي الظروف المادية الصعبة، وتيسير عجله الحياه بشكل افضل، وهذا التمويل مخصص لجميع الفئات العمرية والأشد احتياجا، وسوف نقدم لكم كل ما يخص تمويل الأسرة المقدم من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.
مميزات تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية بدون فوائد
يوفر بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي للأسرة ويصل التمويل الي 60 الف ريال سعودي بدون فوائد أو رسوم أدارية، حيث يقدم البنك التمويل الشخصي لربات البيوت والمطلقات والأرامل تحت مسمى تمويل الأسرة لمساعدتهم لسد احتياجاتهم الشخصية والضرورية، ويتميز تمويل الأسرة بمميزات عديدة ومن أهمها.
- جميع تمويلات بنك التنمية الاجتماعية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
- تمويل شخصي بقيمه 60 الف ريال سعودي، بدون فوائد أو رسوم أدارية.
- فتره سداد تصل إلى خمس سنوات.
- تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية متاح لجميع فئات المجتمع، والقطاعات الحكومية والخاصة.
- تمويل شخصي بشروط ميسرة وتسهيلات فى اتخاذ الإجراءات.
- التمويل متاح للنساء وربات البيوت والمطلقات والأرامل التي تعول أطفالا.
- تقديم المستندات والوثائق المطلوبة، ولا بد من توافر الشروط حتى يتم الموافقة على تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية.
شروط الحصول على تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية
- إذا عمر العميل المتقدم لتمويل الأسرة عن 60 عاما يكون الحد الأقصى للتمويل الذي يحصل عليه 18 الف ريال سعودي، بحيث يتم سداد القرض الذي حصل عليه قبل وصوله إلى عمر 70 عام.
- عند طلب قرض الأسرة يتم حساب قيمه التمويل من خلال الدخل الشهري لرب الأسرة بحيث لا يزيد قيمه الفرد الواحد عن 3000 ريال سعودي، كما يتم حساب الابن الذي لم يبلغ 24 عام إن لم يكن موظفا بتحدي القطاعين الحكومي والخاص.
- يشترط وجود كفيل أو ضامن وإلا يزيد عمره عن 55 عاما.
- لا يزيد عمر المتقدم لتمويل الأسرة عن 60 عاما.
- يتم سداد الأقساط علي حسب معايير مبلغ وعمر العميل وعمر الكفيل.
- قرص الأسرة يصل الي 60 الف ريال سعودي بدون فوائد أو رسوم أدارية، بشروط ميسرة وتسهيلات فى الإجراءات.
- يتم التقديم على التمويل عبر بوابة النفاذ الموحد، وتقديم المستندات المطلوبة واستكمال البيانات المطلوبة.
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