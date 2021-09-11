شروط الضمان الاجتماعي الجديدة والحد المانع للصرف الضمان

شروط الضمان الاجتماعي الجديدة التي اعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكل مستفيدي المعاش من الدولة، وتم التحديث للشروط لمعرفة المستحقين الدعم المالي وكذلك وضع حد للمعاش على حسب أفراد الأسرة المنتفعين، كما يقدم النظام الجديد آليات تتعلق بتقديم المساعدة للمستفيدين من التأمين في حالات الكوارث أو الأزمات التي قد يتعرض لها المستفيد، حيث يمكن لجميع المواطنين السعوديين المستوفين التقدم بطلب للحصول على معاش الشيخوخة بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي، ويقدم الضمان الكثير من الخدمات للمستحقين لمواجهه صعوبات وظروف الحياه، ويجد العديد من الاستعلامات الخاصة بالضمان وموعد نزوله وكذلك الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي في السجل المدني.

شروط الضمان الاجتماعي الجديدة

يجب على كل من يرغب بالحصول على معاش الضمان الإجتماعي أن تتوافر فيه الشروط اللازمة للاستحقاق المعاش

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم في المملكة. يجب أن يتم تقديم دليل على الإعاقة. يُستثنى من شروط الجنسية: غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة الغير سعودية والمطلقة ولديها أطفال سعوديون. يجب أن يكون للمرأة تصريح إقامة ساري. يجب تقديم دليل على الحال على طلب الضمان الاجتماعي. دليل على زواج المرأة من غير السعودية بحسب وثيقة رسمية. يجب أن يكون الأطفال مقيمين في المملكة مع إقامة سارية المفعول. يجب أن يستوفي المتقدم معايير حيازة الثروة. يكون الدخل المحسوب لعائلة أو أسرة مستقلة أقل من الحد الأدنى للمعاش التقاعدي المحسوب.

الحد المانع لصرف الضمان الاجتماعي الجديد

قد حددت وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية الحد المانع لمعرفة استحقاق كل اسره على حسب عدد الأفراد بها