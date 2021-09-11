نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استلم 400 الف ريال فوراً بدون كفيل أو ضامن للمواطن والمقيم في المقال التالي
الآن يتواجد العديد من الفروع للبنوك والشركات التمويلية في المملكة العربية السعودية التي تقدم خدمات تمويلية تلبي احتياجات المواطنين السعوديين، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن قرض شخصي بمبلغ كافي لتحقيق أحلامه كشراء سيارة فاخرة، بناء منزل، شراء قطعة ارض سكنية، بناء مشروع من البداية يجلب له مصدر أساسي للمال، والكثير من الآمال والطموحات الأخري، فقد يسهل الان الوصول الي القروض الشخصية والحصول عليها بدون ضامن من عدد من الشركات أو البنوك السعودية وبالطريقة الاسلامية أيضاً، فإذا كنت بحاجة الي المال فإن الحصول علي قرض شخصي من بنك إسلامي أو شركة تقدم قروض طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية هي الحل والأفضل في زمننا الحالي، وذلك نظراً للشروط التي أصبحت أسهل من قبل، حيث لا تطلب عدد من البنوك والشركات التمويلية ولا تشترط وجود الكفيل أو الضامن من أجل صرف التمويل للعميل، حيث يتم صرف التمويل للشخص المتقدم بمجرد توافر كافة الشروط والمتطلبات التي تم تحديدها من قبل الشركة، وفي هذا المقال نقدم لكم قرض يصل الي 100 الف ريال بدون كفيل، كما يمكن الحصول علي القرض من الشركة بقيمة 400 الف ريال كحد أقصي ولكن تلك القيمة تتطلب وجود الكفيل كشرط أساسي.
شروط الحصول علي قرض شخصي بدون كفيل أو ضامن من شركة اليسر للتمويل
هناك عدد من الشروط السهلة والمتوفرة لدي فئة كبيرة، حيث تطلب الشركة تلك الشروط من أجل صرف التمويل الي العميل المتقدم للحصول علي القرض، كما يتم طلب التمويل إلكترونياً من خلال الذهاب الي موقع شركة اليسر الرسمي علي الانترنت، وإدخال كافة البيانات المطلوبة، وأيضاً رفع الإثباتات الشخصية علي الموقع والانتظار حتي تتم المراجعة، فالشروط والحكام المطلوبة كالأتي:
- يتم توفير ذلك القرض للمواطن السعودي وأيضاً المقيمين بالمملكة العربية السعودية التي تتوافق لديهم الشروط، كما يتم توفير القرض للعسكري والمتقاعد.
- أن لا يقل عمر المتقدم عن سن الـ 22 عاماً عند التقديم، ولا يزيد عن عمر الـ 60 عاماً عند دفع أخر قسط للقرض الذي سيحصل عليه.
- الحد الدني للراتب الشهري 5000 ريال سعودي.
- أن تكون مدة التحاقه بالعمل لا تقل عن 3 أشهر.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استلم 400 الف ريال فوراً بدون كفيل أو ضامن للمواطن والمقيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.