استلم 400 الف ريال فوراً بدون كفيل أو ضامن للمواطن والمقيم

الآن يتواجد العديد من الفروع للبنوك والشركات التمويلية في المملكة العربية السعودية التي تقدم خدمات تمويلية تلبي احتياجات المواطنين السعوديين، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن قرض شخصي بمبلغ كافي لتحقيق أحلامه كشراء سيارة فاخرة، بناء منزل، شراء قطعة ارض سكنية، بناء مشروع من البداية يجلب له مصدر أساسي للمال، والكثير من الآمال والطموحات الأخري، فقد يسهل الان الوصول الي القروض الشخصية والحصول عليها بدون ضامن من عدد من الشركات أو البنوك السعودية وبالطريقة الاسلامية أيضاً، فإذا كنت بحاجة الي المال فإن الحصول علي قرض شخصي من بنك إسلامي أو شركة تقدم قروض طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية هي الحل والأفضل في زمننا الحالي، وذلك نظراً للشروط التي أصبحت أسهل من قبل، حيث لا تطلب عدد من البنوك والشركات التمويلية ولا تشترط وجود الكفيل أو الضامن من أجل صرف التمويل للعميل، حيث يتم صرف التمويل للشخص المتقدم بمجرد توافر كافة الشروط والمتطلبات التي تم تحديدها من قبل الشركة، وفي هذا المقال نقدم لكم قرض يصل الي 100 الف ريال بدون كفيل، كما يمكن الحصول علي القرض من الشركة بقيمة 400 الف ريال كحد أقصي ولكن تلك القيمة تتطلب وجود الكفيل كشرط أساسي.

شروط الحصول علي قرض شخصي بدون كفيل أو ضامن من شركة اليسر للتمويل

هناك عدد من الشروط السهلة والمتوفرة لدي فئة كبيرة، حيث تطلب الشركة تلك الشروط من أجل صرف التمويل الي العميل المتقدم للحصول علي القرض، كما يتم طلب التمويل إلكترونياً من خلال الذهاب الي موقع شركة اليسر الرسمي علي الانترنت، وإدخال كافة البيانات المطلوبة، وأيضاً رفع الإثباتات الشخصية علي الموقع والانتظار حتي تتم المراجعة، فالشروط والحكام المطلوبة كالأتي: