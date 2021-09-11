قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين 60 الف ريال من بنك التنمية الاجتماعية الشروط وطريقة التقديم

قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين 60 الف ريال من بنك التنمية الاجتماعية تتضمن القروض المقترحة خلال الفترات الحالية وهي قروض بنك التنمية الاجتماعية والتي يوفرها البنك لجميع الشباب الراغبين في مزاولة إحدى المهن والأعمال الحرة حيث وضع البنك لجميع المواطنين السعوديين عدة شروط للحصول على هذا القرض بجانب توفير طرق إلكترونية للتسجيل والتعرف على بيانات هذا القرض التفصيلية يمكنك الاطلاع على كل من الآتي

شروط قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين 60 الف ريال من بنك التنمية الاجتماعية

تتضمن قروض العمل سواء القروض النقدية او العينية عدة شروط تم تحديدها من قبل البنك لضمان الحصول على القرض من قبل مستحيه والذي يتضمن كل من البيانات التالية

يشترط على المتقدم. إن لا يكون له اسبقية في الحصول على قروض من إحدى بنوك التنمية الاجتماعية والتي لم تتخطى العام. من تاريخ الحصول عليها.

يتراوح عمر المتقدم فيما بين 18 عام كحد أدنى للتقديم و60 عام كحد أقصى للتقديم.

تم تحديد الحد الأقصى للمرتبات المتقدمين والذي لا يجب أن يتجاوز 14 ألف ريال للمرتبات الشهرية.

المتقدم للحصول على قرض لابد أن يوفر ضامن لاتمام الموافقة على عملية التمويل.

تحديد مدة الأقساط لمدة لا يجب أن تتجاوز 40 شهر من تاريخ الحصول على القرض.

يجب أن يقدم الشخص مستند يوضح نوع العمل الذي يرغب في تأديته وتقديم مستند مختص في ترخيص مزاولة هذه المهنة.

قيمة التمويل التي يقدمها البنك لا تزيد عن 60 الف ريال للبالغين والصغار السن الذين تقل أعمارهم عن 21 عام لا يجب أن تزيد عن 32 كحد أقصى للتمويل.

طريقة التقديم في قروض العمل الحر

بعد التأكد من جميع شروط للحصول على قرض العمل الحر لابد أن تقدم بشكل أولى إلكترونيًا وذلك من خلال اتباع عدة خطوات تتمثل في كل من الآتي