عروض الراجحي علي التمويل الشخصي ومعرفه اهم شروطه ومميزاته الجديدة

عروض الراجحي علي التمويل الشخصي من اهم العروض التي تم إطلاقها حديثا في بداية الشهر الحالي. كما اعلن عنها المصرف عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن عده عروض حديثه لجميع أبناء المملكة مثل عروض الجبر والراجحي علي كيا بأفضل تمويل بالمملكة ومعرفه الشروط والمميزات. كما تم الإعلان أيضا عن عروض تمويل عقاري الراجحي الجديدة بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح اهم المميزات والشروط التي اعلن عنها المصرف عبر صفحته. بالإضافة إلي ذلك سوف نقوم بتوضيح كيفيه الحصول علي التمويل وعروضه وتقديم الطلب الكترونيا عبر المقالة الأتية بالخطوات.

عروض الراجحي علي التمويل الشخصي

اعلن المصرف عن عروض التمويل الشخصي الجديدة والتي تمكنك من مميزات عديده جدا. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم بالتفصيل من خلال الأتي:

فتره سداد تصل إلي 60 شهر.

رسوم إدارية مسترده علي بطاقه العميل مسبقه الدفع أو الائتمانية.

هامش الربح تنافسي وبسيط جدا ويبدأ من 1.03%.

أمكانية تمويل العملاء المتقاعدين والعملاء علي وشك التقاعد.

يمكن الاستفادة من المنتجات التمويلية والخدمات الأخري بالمصرف.

أمكانية تقديم الطلب من خلال التطبيق ويمكن تنفيذه أيضا من عبره.

التمويل يمكن الحصول عليه للعملاء الغير سعوديين أيضا.

لا يشترط وجود كفيل.

الإعفاء من المديونية في حاله الوفاة أو العجز.

تمكين العميل من السداد المبكر حسب رغبته في السداد.

شروط عروض الراجحي

كما اعلن المصرف عن عده شروط نوضحها لكم من خلال الأتي:

يتم الاسترداد النقدي للرسوم علي احد بطاقات الراجحي الائتمانية أو منخفضه الرصيد أو الحسم الشهري. وتأخذ فتره 10 أيام عمل وسيتم أضافتها إلي البطاقة.

يجب أن تكون البطاقة مفعله وغير متأخرة بالسداد.

متاح الحصول علي بطاقه ائتمانيه بعد تنفيذ التعاقد للمنتج وذلك قبل 30 سبتمبر 2021.

كيفيه الحصول علي عروض الراجحي

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي العروض وذلك عن طريق الراجحي موبايل. أو عن طريق التقديم الإلكتروني الموضحة في الخطوات الأتية: