نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض مصرف الراجحي بدون كفيل وببطاقة الهوية فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض الراجحي ببطاقة الهوية فقط وبدون كفيل، يوفر مصرف الراجحي الشهير بالسعودية أكثر من عروض وخدمات تمويلية للعملاء، كما ويقدم مجموعة من أفضل القروض لمساعدة جميع العملاء الراغبين في الحصول على قروض من مصرف الراجحي، وتقدم القروض بالعديد من المميزات والتسهيلات مثل قرض الراجحي ببطاقة الهوية بدون كفيل حيث يقدم هذا القرض بمميزات مناسبة للحاصلين عليه بالإضافة لسرعة الحصول عليه بدون أي تعقيدات.

قروض مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي كواحد من أفضل البنوك في السعودية قروض عديدة تختلف حسب فئة الأشخاص الموجهة إليهم، ويقدم مجموعة من القروض تتفق مع الكثير من الأشخاص خاصةً الذين هم في حاجة كبير لتلك القروض لسداد الالتزامات اليومية، ويقدم واحد من أفضل القروض الشخصية أو التمويلية للعملاء السعوديين والمقيمين على الأراضي السعودية حيث يقدم هذا القرض بتسهيلات عديدة أهمها استخدام بطاقة الهوية فقط ولا توجد حاجة للكفيل، كما ويتم توفيره للعميل في نفس اليوم بعد ساعات قليلة.

شروط قرض الراجحي ببطاقة الهوية فقط

ويمكن لجميع العملاء التقديم على قرض الراجحي بدون كفيل وببطاقة الهوية فقط بتوفير الشروط التالية أولًا ألا وهي:

الحد الأقصى للعمر المسموح به هو 60 عامًا أما الأشخاص المتقاعدين فإن الحد الأقصى هو 70 عامًا بشرط أن يكون هذا هو العمر عند تسديد أخر قسط. أن يكون عمل المقدم على القرض في واحدة من الشركات التي يعتمدها مصرف الراجحي. الدخل الشهري المسموح به بحد أدنى للمواطنين السعوديين هو ألفي ريال سعودي أما بالنسبة للمقيمين في السعودية فيكون الدخل الشهري أدنى حد له هو خمسة آلاف ريال سعودي. ومن أهم مميزات قرض الراجحي بدون كفيل وببطاقة الهوية أنه ميسر لجميع الفئات ولا يوجد به أي تعقيدات.

طريقة التقديم في قرض الراجحي بدون كفيل

بعد توافر وتتطابق الشروط السابقة في المقدم على القرض يتم التوجه للخطوة التالية وهي خطوة التقديم على القرض فإنها بسيطة جدًا، حيث يتم الضغط على رابط مصرف الراجحي الإلكتروني من هنا ، وفي الاستمارة الإلكترونية المتاحة أمامك قم بتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة من المصرف مع مراعاة كتابتها بشكل صحيح ومراجع جيدًا.