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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل مشكلة عدم صرف الدعم وتعليق الدفعات في حساب مواطن في المقال التالي
حل مشكلة عدم صرف الدعم في حساب مواطن، برنامج حساب مواطن السعودي الذي يقدم الدعم الشهري لفئات الدخل المتوسط والمحدود في السعودية للمواطنين فقط، ويعمل البرنامج منذ عام 2017 وتم تعليق التسجيل به منذ شهر مارس 2020، يقوم البرنامج من فترة لأخرى بتذكير المسجلين في البرنامج بحلول لبعض المشاكل الفنية التي قد تقابل المستخدمين مثل مشكلة عدم توفير الدعم وتعليق الدفعات لمستفيدي حساب مواطن على الرغم من قبولهم في البرنامج لهذا قد جدد حساب مواطن منذ أيام قليلة طريقة حل مشكلة عدم توفير الدعم في حساب مواطن للمستفيدين.
حل مشكلة تعليق الدفعات في حساب مواطن
يتم توجيه العديد من الأسئلة لحل بعض المشاكل التي تواجه المستخدمين في حساب مواطن، من تلك المشاكل كانت مشكلة تعليق الدفعات وعدم توفير الدعم في حساب مواطن وأوضح البرنامج أنه لحل تلك المشكلة يتبع الآتي:
- يجب على المستفيد التوجه للمصرف الذي يحصل من خلاله على الدعم ومراجعة خدمة الدعم والإيداع به أولًا.
- إذا وجد المستفيد أنه لم يتم إيداع الدعم عليه زيارة الرابط التالي http://urv.ca.gov.sa/urv%E2%81%A9.
- ومن خلال خدمة صوتك مسموع يقوم المستفيد باختيار نوع الطلب وهو المدفوعات ومنها تحديد الطلب الفرعي ويلي ذلك تسجيل لم يتم استلام الدفعة.
حالات الدفعات في برنامج حساب مواطن
يقوم برنامج حساب مواطن بالرد في حالة وجود مشكلة تعليق الدفعات وعدم توفير الدعم بواحد من الردود الأربعة التالية وهي:
- حالة وجهت ويقصد بها أن عملية إيداع مبلغ الدعم مازالت تحت الإجراء.
- أما عن حالة مرفوض يقصد بها أن الدعم المادي لن يتم توفيره للمستفيد.
- وحالة مدفوعة يقصد بها أن مبلغ الدعم المادي تم توفيره في الحساب الشخصي للمستفيد.
- وحالة في الانتظار يقصد بها أن مبلغ الدعم معلق في الفترة الحالية بسبب عدم نشاط حساب المستفيد البنكي، ويتم حل تلك المشكلة بفتح المستفيد لحسابه الشخصي في حساب مواطن واختيار استئناف المدفوعات بعدما يقوم بتنشيط حسابه البنكي.
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