طريقة التقديم على ترقيات المعلمين عبر نظام فارس 1443

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عمر شويل - جدة طريقة التقديم على ترقيات المعلمين 1443 من أهم الأمور التي يبحث عنها شاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة، خاصةً بعد إعلان وزارة التعليم عن فتح باب التقديم على الترقية نظام فارس، وذلك على رتبة معلم ممارس ومعلم متقدم، هذا وقد أصدرت وزارة التعليم تعميم على كافة القطاعات والإدارات التعليمية داخل مدن ومحافظات المملكة، وذلك بالنسبة للمعلمين الحاصلين على الرخصة المهنية، كما حددت الوزارة بعض الشروط التي بمقتضاها يتم ترقية المعلم ورفع كفائته من رتبة إلى أخرى، وفيما يلي سنتعرف على شروط ومواعيد ترقيات المعلمين 1443.

طريقة التقديم على ترقيات المعلمين 1443

أعلنت وزارة التعليم عن مواعيد التقديم على الترقية نظام فارس لشاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة العربية السعودية، ولكن اشترطت ضرورة الحصول على الرخصة المهنية، بالإضافة إلى شروط الترقية للمعلمين 1443 الأخرى، وفيما يلي نقدم طريقة التقديم على ترقيات المعلمين 1443 عبر نظام فارس الخدمة الذاتية:

الدخول إلى نظام فارس الخدمة الذاتية. العمل على تعبئة حقول البيانات. القيام بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. العمل على إدخال الأرقام الظاهرة على الشاشة. النقر على تسجيل دخول نظام فارس. الانتقال إلى خدمات الموظف، ومها النقر على خدمة التقديم على الترقية نظام فارس. العمل على تعبئة البيانات المطلوبة، وبيانات الرخصة المهنية. القيام بإرفاق صورة الرخصة المهنية. النقر على تقديم طلب الترقية.

مواعيد التقديم على الترقية نظام فارس

شمل إعلان وزارة التعليم عن فتح باب التقديم على ترقيات المعلمين 1443 رتبة معلم ممارس ومعلم متقدم مواعيد التقديم على الترقية، والذي سيكون بشكل إلكتروني من خلال نظام فارس، وجاءت المواعيد كما يلي:

يبدأ التقديم على الترقية نظام فارس في 26 صفر 1443 هـ.

ينتهي التقديم في ترقيات المعلمين 1443 في الثامن من شهر ربيع أول.

شروط ترقيات المعلمين 1443

حددت وزارة التعليم شروط التقديم على ترقيات المعلمين 1443 عبر نظام فارس، لذلك يجب على المعلمين الراغبين في التقديم على الترقية نظام فارس استيفاء جميع الشروط قبل البدء في التقديم، أهمها:

أن يكون قد أصدر الرخصة المهنية بما يتفق ونظام هيئة تقويم التعليم والتدريب.

أن يكون قد أمضى مدة ست سنوات للترقي من معلم إلى معلم ممارس، أو من معلم ممارس إلى معلم متقدم.

يجب أن تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في لائحة الوظائف التعليمية.

في النهاية نكون قدمنا طريقة التقديم في ترقيات المعلمين عبر نظام فارس 1443 ومواعيد وشروط التقديم.