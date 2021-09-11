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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في مؤسسة التكافل الاجتماعي للطلاب 1443 في المقال التالي
التقديم في مؤسسة التكافل الاجتماعي للطلاب، تسمح مؤسسة التكافل الاجتماعي الخيرية في السعودية كواحدة من المؤسسات الخيرية الهامة بالسعودية في توفير الدعم للمسجلين بها بتسجيل الطلاب والطالبات في المدارس السعودية للحصول على دعم مادي شهري، بعد توافر مجموعة من الشروط التي حددتها المؤسسة والمدرسة في الطلاب، ونعرفكم اليوم على طريقة التسجيل في تكافل للطلاب والطالبات وموعد توفير الدعم.
موعد توفير تكافل الطلاب في السعودية من مؤسسة التكافل الاجتماعي
حتى الآن لم تقم مؤسسة التكافل الاجتماعي بتحديد موعد توفير التكافل للطلاب والطالبات في السعودية لإعانتهم، لأنه لم يتم فتح باب جديد التسجيل في دورة جديدة من برنامج التكافل الاجتماعي للطلاب، مع العلم أن التسجيل في التكافل الاجتماعي يتم وفق خطوات ولجان مخصصة لذلك في المدارس السعودية تابعة لمؤسسة التكافل الاجتماعي.
التسجيل في مؤسسة التكافل الاجتماعي للطلاب 1443
يتم التسجيل بشكل إلكتروني في مؤسسة الضمان الاجتماعي للطلاب والطالبات في المدارس في السعودية للحصول على العون الشهري من التكافل الاجتماعي بالطريقة القادمة:
- على الطالب أن يضغط على رابط مؤسسة التكافل الاجتماعي التالي https://takaful.org.sa/.
- من الصفحة الرئيسية للموقع بالتحديد من أعلى الصفحة يقوم الطالب باختيار تسجيل طالب جديد.
- على الطالب أن يضع رقم بطاقة الهوية وكذلك رقم الهاتف الشخصي لولي الأمر الذي قد سبق له التسجيل في مؤسسة التكافل الاجتماعي في الحقول الخاصة بذلك ومن ثم كتابة رمز التحقق المرئي.
- وبعد ذلك يقوم الطالب بالانتقال للصفحة التالية التي تتطلب بعض البيانات الشخصية الأخرى عليه أن يراعي كتابتها بدقة وشكل صحيح تمامًا لأنه على أساس تلك البيانات يستطيع الطالب استخدام الحساب الشخصي له في مؤسسة التكافل الاجتماعي.
- ومن تلك البيانات هو كلمة السر للحساب الشخصي والبريد الإلكتروني والجنس ورقم الهاتف للطالب واسمه.
- بعد الانتهاء من وضع البيانات السابقة في حقولها الخاصة بها يقوم الطالب بالانتقال لزر تسجيل الدخول لكي يتم الانتقال لصفحة التسجيل.
- قم باستخدام كلمة مرورك وبريدك الإلكتروني التسجيل في الموقع.
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