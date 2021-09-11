“ولي العهد” يتبرع 10 ملايين ريال لمنصة أحسان الخيرية الإلكترونية ليصل إجمالي التبرعات مليار ريال

تلقت منصة أحسان الخيرية اليوم تبرع كريم من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 10 ملايين ريال سعودي، إيماناً منه بدور المنصة الخيري الذي تقدم العون والمساعدة للأسر الفقيرة، عن طريق البيانات الدقيقة لدى المنصة عن الأسر المحتاجة للدعم، وتعتبر المنصة هي أمن باب يمكن أن تطرقه لعمل الخير فهي تحت أشراف كامل من 13 جهة حكومية سعودية، ولا مجال للشك في قيامها بدورها بمنتهي الشفافية لذا حازت المنصة منذ أن انطلقت من 5 شهور وحتى اليوم على ثقة المتبرعين في المملكة، وأصبحت الهدف الرئيسي للتبرع وفيما يلي طريقة الدخول على المنصة والتسجيل عليها والتبرع من خلالها.

أرقام هامة عن منصة أحسان الخيرية

تلقن منصة أحسان على مدار أل 5 شهور الماضية ما قيمته مليار ريال سعودي تبرعات بواقع 200 مليون بالشهر.

تتلقى المنصة 13 مليون عملية تبرع بواقع 30 ألف عملية تبرع كل يوم.

تتولى 13 جهة حكومية عملية الإشراف الكامل على المنصة ومدخلاتها ومخرجاتها.

تلقت المنصة اليوم تبرع من ولي العهد السعودي بمبلغ 10 مليون ريال.

ما هي طريقة التبرع عبر المنصة الخيرية

الدخول على المنصة الإلكترونية للعمل الخيري أحسان. تسجيل قيمة المبلغ الذي تتنوي التبرع به عبر المنصة. أضغط على أيقونة تبرع الآن. قم بتحديد طرق الدفع ” رمز ccv الاسم، رقم الهوية الوطنية “. أضغط على أتمام عملية التبرع.

من هم الفئات التي تستهدفهم منصة أحسان الخيرية

تستهدف المنصة كل من هم يعانون تحت وطأت الدين والاحتياج، فيوجد قطاع كبير من المجتمع يعاني من أمراض خطيرة لا يستطيعون العمل تقوم المنصة بتقديم الحد الكافي لكي يعيشوا في حياة كريمة، وأيضاً تقدم المنصة الدعم للمسجونين نتيجة تراكم الديون عليهم والأرامل، والنساء التي لا عائل لها والأرامل والتي زوجها يقضي عقوبة السجن وليس بلها عائل.

منصة أحسان الخيرية

تهدف منصة إحسان أن تصل إلي كل محتاج في أرض المملكة العربية السعودية، وتقدم لهم يد العون من خلال قاعدة بيانات دقيقة شاركت جميع مؤسسات المملكة، حتى يتم التأكد من وصول الدعم لمستحقيه وضمان وصول التبرعات التي يتبرع بها أهل الخير للمنصة إلي مستحقيها.