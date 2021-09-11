نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في المركز الوطني للتدريب الإنشائي عام 1443 في المقال التالي
رابط التسجيل في المركز الوطني للتدريب الإنشائي عام 1443، حيث تعتبر هذا المركز هو أحد المراكز الوطنية بالمملكة العربية السعودية، والتي تم توفيرها من جانب الحكومة السعودية من أجل توفير فرص عمل مميزة للشباب المقيم داخل المملكة، فمن خلال التسجيل في المركز الوطني هناك أهداف كثيرة تسعي الحكومة السعودية الي تحقيقها، ومن بين هذه الأهداف هو تقليل النسبة العامة للبطالة، وزيادة نسبة العاملين السعوديين في القطاعات المتعددة في المملكة، ويأتي ذلك ذلك الهدف من ضمن الخطط الخاصة بتحقيق أهداف توطين الوظائف بالسعودية والتي له غرض أساسي وهو استبدال العمالة المحلية لتحل مكان العمالة الأجنبية من خلال أسواق العمل داخل المملكة، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في المركز الوطني للتدريب الإنشائي.
شروط التسجيل في المركز الوطني للتدريب الإنشائي
المركز الوطني للتدريب الإنشائي يضع بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع الأفراد الراغبين في التسجيل بالمركز، ومن بين هذه الشروط ما يلي:
- يجب علي الشخص الذي يرغب بالتسجيل ألا يكون قد حصل على أي دعم من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية عبر بوابة هدف.
- الحد الأدنى لمؤهلات المستفيد هي شهادة الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية.
- يجب أن يكون الشخص قد قام بأداء الاختبارات الخاصة بقياس.
- يجب ألا يقل المعدل الإجمالي للثانوية العامة عن 60%.
- معدل القياس الخاص بكل شخص تقدم للتسجيل يجب ألا يقل عن 50%.
- يجب أن يكون عمر الشخص يبدأ من 18 عام ولا يزيد عن 30 عامًا.
- يجب أن يكون المستفيد الراغب في التقديم يتميز باللياقة الطبية.
كيفية التسجيل في المركز الوطني للتدريب الإنشائي
يتم التسجيل الإلكتروني في جميع الأنشطة والبرامج التدريبية الخاصة بالمركز من خلال عدة خطوات إلكترونية بسيطة لجميع المستفيدين كالتالي:
- يتم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز: nctc.edu.sa.
- التوجه للضغط علي تبويب “التسجيل الإلكتروني”.
- يتم تسجيل نموذج البيانات والذي يشمل التالي:
- الاسم الشخصي كاملاً.
- رقم الاتصال ورقم الجوال.
- البريد الإلكتروني.
- تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية.
- تحديد الجنس ثم رفع جميع المستندات المطلوبة.
- اختيار تخصص ونوع البرنامج الذي يتم التقدم إليه.
- وأخيراً الضغط علي تسجيل.
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