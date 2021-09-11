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عمر شويل - جدة رابط التقديم على الترقية للمعلمين 1443 عبر نظام فارس، الذي يعد أحد الأنظمة الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للقائمين على العملية التعليمية، من بينهم المعلمين والمعلمات، ولعل من بين هذه الخدمات خدمة التقديم على الترقية المعلمين 1443، فمن خلال دخول رابِط نظام فارس، وتسجيل البيانات الشخصية يستطيع المعلم التقديم في ترقيات المعلمين 1443، وبالفعل أعلنت وزارة التعليم عن مواعيد التقديم على الترقيات للعام الحالي برتبة معلم ممارس ومعلم متقدم، ولكن في البداية يجب مراجعة شروط التقديم قبل البدء في التسجيل.

رابط التقديم على الترقية للمعلمين نظام فارس

أتاحت وزارة التعليم رابِط نظام فارس من أجل تسهيل عملية التقديم في ترقيات المعلمين 1443، للترقي لرتبة معلم ممارس ومعلم متقدم، حيث أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم في الترقية نظام فارس، وذلك لكافة المعلمين والمعلمات المستوفيين شروط التقديم، في جميع الإدارات والقطاعات التعليمية بمحافظات السعودية، لذلك فمن خلال دخول رابط التقديم على الترقية للمعلمين نظام فارس، وإتباع الخطوات يستطيع المعلم تقديم طلب الترقية بسهولة.

مواعيد التقديم على الترقية نظام فارس

حددت وزارة التعليم مواعيد فتح باب التقديم في الترقية نظام فارس؛ حيث يبدأ التقديم في السادس والعشرين من شهر صفر، وينتهي في الثامن من شهر ربيع أول 1443 هـ، وقد أكدت على ضرورة استيفاء المعلمين شروط التقديم عبر رابِط نظام فارس، التي من أهمها حصول المعلم على الرخصة المهنية، باعتبارها شرط أساسي من شروط التقديم، كما أشارت إلى ضرورة توافر الشروط والأحكام الواردة في لائحة الوظائف التعليمية فيما يتعلق بترقية المعلمين.

طريقة التقديم في ترقيات المعلمين 1443

يستطيع المعلمين المنطبق عليهم شروط التقديم في الترفية نظام نور تقديم طلب الحصول على الترقية، من خلال الخطوات التالية:

دخول نظام فارس الخدمة الذاتية. تسجيل بيانات المستخدم من الاسم وكلمة المرور. تعبئة حقل التحقق البشري. يتم الانتقال إلى الخدمة الذاتية للموظف. تقديم طلب الحصول على الترقية، وتسجيل البيانات الخاصة بالرخصة المهنية وإرفاق صورة منها. يتم النقر على تقديم الطلب.

في النهاية نكون تعرفنا على رابط التقديم على الترقية للمعلمين نظام فارس 1443، بالإضافة إلى مواعيد التقديم.