نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اسجل في منصة احسان كمستفيد 1443 وشروط التسجيل الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اسجل في منصة احسان كمستفيد حيث يهتم الكثيرين اليوم بـ طريقة التسجيل في منصة إحسان وأيضًا شروط التسجيل نظرًا لأنها تعدّ واحدة من أفض المنصات السعودية التي تعمل بشكل خيريًا والتي تم الإعلان عنها هذا العام في مارس بهدف المساعدة الخيرية عبر منظمات غير ربحية في المملكة، والآن يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة التسجيل في منصة احسان لتسديد الديون وغيرها خاصةً بعدما لاقت نجاح كبير في المملكة، وللتسجيل تابع التقرير التالي.

كيف اسجل في منصة احسان كمستفيد

يُمكنك بسهولة من منزلك التسجيل إلكترونيًا وإنشاء حساب في منصة إحسان، كل ما تحتاج إليه هو تطبيق الخطوات التاليّة:

الانتقال مُباشرةً إلى منصة إحسان الخيرية عبر الرابط الرسمي.

اختيار حقل تسجيل الدخول في أعلى يسار الصفحة.

النقر على خيار إنشاء حساب ومن ثم كتابة اسم المُستفيد.

إضافة البريد الإلكتروني ومن ثم رقم الجوا المُفعل.

الضغط على حقل التحقق ومن ثم النقر على كلمة إنشاء حساب جديد.

تفعي الحساب عبر البريد الإلكتروني ومن ثم تسجيل الدخول.

سوف تظهر الصفحة الرئيسية لـ منصة احسان والتي تحتوي على باقة مميزة من الخدمات.

شروط التسجيل في احسان كمحتاج 1443

مع تعدد برامج منصة احسان بين برنامج غراس، وبرنامج حاسبة الزكاة، وبرنامج هدية للأشخاص الذين يقدمون الدعم هنالك في المقابل شروط للاستفادة من منصة احسان ويتمثل أهمها فيما يلي:

أن يكون المتقدم للاستفادة من المنصة سعودي الجنسية.

أن يستحق الدعم حيث يتطلب إضافة بيانات مُحددة للاستفادة من الدعم.

امتلاك هاتف سعودي وكافة الأوراق التي تثبت استحقاقه للدعم.

يُرجى العلم بأنه سوف يتم مراجعة كافة التفاصيل قبل بدء التبرع لك.

رابط التسجيل في منصة إحسان

يُمكنك الدخول إلى منصة إحسان عبر رابط منصة إحسان الرسمي حيث تجد كافة التفاصيل في حال أن كُنت مُستفيد أم لا من المنصة وأيضًا يُمكنك التبرع للحالات الموجودة بالفعل في منصة إحسان حيث تجد كافة التفاصيل عن المبلغ المطلوب والحالة الاجتماعية وأيضًا ما إذا تم سداد جزء من المبلغ أم لا.

رقم منصة احسان المجاني

يُمكنك التواصل على الرقم 5005 أو زيارة الحساب الرسمي للمنصة على تويتر من الرابط هنا منصة احسان تويتر وبذلك تعرفنا على كافة التفاصيل التي تُجيب عن سؤالك كيف اسجل في منصة احسان كمستفيد 1443 وأيضًا أهم الشروط.