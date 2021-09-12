طريقة التسجيل في منصة احسان كمستفيد كيف استفيد من منصة احسان ehsan.sa

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في منصة احسان، زاد البحث بالفترة الأخيرة في جميع أنحاء المملكة عن طريقة التسجيل في منصة احسان كمستفيد، وهذا بعدما أعلنت العديد من المصادر الرسمية أن ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود قام بالتبرع لمنصة احسان تبرعا سخيا، حيث تبرع بمبلغ 10 مليون ريال سعودي وهذا ما أعلنت عنه منصة احسان عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وهذا ما يجعل اجمالي التبرعات التي وصلت لمنصة احسان الخيرية إلى مليار ريال سعودي، وهو ما تحتفل به المنصة بكل فخر.

منصة احسان الخيرية

وتعتبر منصة احسان الخيرية واحدة من أشهر المنصات الخيرية في المملكة وفي الوطن العربي، وقد تم إطلاقها في شهر رمضان الماضي 1442، وقد حققت نجاحا باهرا منذ أن تم إطلاقها، ومنصة احسان هي عبارة عن منصة الكترونية تقوم بالربط بين المتبرعين والجمعيات الخيرية الموثوقة والمعتمدة التي تقوم بإيصال التبرعات لمستحقيها، وهذا تحت اشراف الحكومة السعودية.

طريقة التسجيل في احسان ehsan.sa

ويريد الكثير من الأشخاص التعرف على طريقة التسجيل كمستفيدين في منصة احسان، وسنتابع معكم طريقة التسجيل في منصة احسان الالكترونية، والتي سيمكنكم التسجيل بها بكل سهولة ويسر عبر الموقع الإلكتروني للمنصة، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى الموقع الرسمي لمنصة احسان وهذا عبر الرابط الرسمي ehsan.sa.

في الصفحة الرئيسية اضغط على تبرع الآن الموجودة أعلى يسار الصفحة.

ستنتقل إلى صفحة حساب جديد.

ادخل اسمك وبريدك الالكتروني ورقم الجوال الخاص بك في الخانات المخصصة.

قم باستكمال عملية تسجيل حساب جديد.

بعد انشاء الحساب الخاص قم بتسجيل الدخول به.

ويجب التنويه أن الخطوات السابقة خاصة بالتسجيل في المنصة كمتبرع وليست كمستفيد.

التسجيل في منصة احسان كمستفيد

أما بالنسبة للتسجيل في المنصة كمستفيد فللأسف لا توجد طريقة الكترونية معتمدة للتسجيل في المنصة، ولكن يمكنك التسجيل في المنصة كمستفيد وهذا من خلال زيارة أقرب جمعية خيرية معتمدة في منطقتك، وتقديم كافة الأوراق المطلوبة لإثبات استحقاقك للتسجيل في المنصة كمستفيد.

وبعدها سيتم النظر في الطلب الخاص بك وفي حالة استيفاء الشروط سيتم تسجيلك في المنصة كمستفيد.