نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تملك سيارتك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من البنك الأهلي في المقال التالي

تملك سيارتك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب، عرض تمويل السيارات المتاح لدي البنك الأهلي التجاري للعملاء داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم البنك هذا المنتج للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً بأقل دخل شهري وأسهل الشروط ، كما يمكن للمواطن المتقاعد الاستفادة من هذا التمويل بأقل راتب تقاعدى ، وقد صمم البنك الأهلي التمويل التأجيري ليكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، حيث يعتمد هذا المنتج علي تأجير البنك السيارة للعميل بمدة محددة وبأجر محدد ، وبعد إنتهاء فترة التأجير ، يتيح البنك الحرية لطالب التمويل لتملك السيارة عن طريق دفع دفعة التملك الأخيرة ، أو إعادة السيارة للبنك. أهم مزايا برنامج تمويل السيارات المتاح لدي البنك الأهلي للأفراد بالمملكة العربية السعودية برنامج تمويل السيارات مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

يوفر البنك الأهلي التجاري هذا المنتج بمبالغ مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.

لا يشترط أن يقوم طالب التمويل بتحويل الراتب الشهري للبنك ، للاستفادة من التمويل التأجيرى المتاح لدى البنك الأهلي التجارى.

لا يشترط وجود كفيل غارم للاستفادة من هذا المنتج.

يقدم البنك لطالب التمويل موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل من الزيارة الأولى.

سرعة إنهاء جميع إجراءات طلب الحصول على تمويل السيارات المتاح لدي البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية.

يوفر البنك لطالب التمويل تغطيه تأمينية شاملة للسيارة طوال فترة التأجير.

يوفر البنك للعملاء خيارات عديدة أما لإنهاء العقد أو تملك السيارة خلال مدة العقد أو عند نهايته.

يقدم البنك للمواطنين السعوديين إمكانية تأجير 5 سيارات ، و 3 سيارات للمواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية. خطوات التقديم على طلب التمويل التأجيري المتاح لدي البنك الأهلي التجاري الخطوة الأولي للتقديم على طلب تمويل هي أن يقوم طالب التمويل بإختيار السيارة التي يرغب بها ، والحصول على عرض السعر موضحاً فيه مواصفات السيارة. الخطوة الثانية تتمثل في الحصول على الموافقة المبدئية على طلب التمويل ، حيث يقوم طالب التمويل بزيارة مسؤول مبيعات تمويل الأهلي التأجيرى ، وتقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة ، وتعبئة نماذج التمويل المطلوبة للحصول على الموافقة المبدئية من البنك علي طلب المنتج. تأتي الخطوة الثالثة في حصول طالب التمويل علي الموافقة النهائية ، حيث يتم التواصل مع طالب التمويل خلال يومين من التقدم بالطلب ، وذلك عن طريق رسالة نصية ، وفي خلال 10 أيام يتم تسليم السيارة للعميل في المملكة العربية السعودية. الوسوم عمر شويل - جدة تملك سيارتك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من البنك الأهلي - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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