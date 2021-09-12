تسجيل دخول منصة جود الإسكان التنموي joodeskan وشروط التقديم، تعتبر تعتبر منصة جود للإسكان واحدة من أهم المنصات الإلكترونية التي تقدم مساعدات وخدمات عامة لجميع المواطنين بجميع مدن المملكة العربية السعودية، وتمنح منصة جود جميع الخدمات للأسر المحتاجة والأقل دخلاً، حيث تعمل القيادة السعودية بالمساهمة في تحقيق مخططات رؤية المملكة حتي عام 2030م من أجل توفير حياة صحية وعامرة بالطمأنينة، بالإضافة الي تحقيق استقرار أسري والعمل علي تكاتف المجتمع بأي مجال، مع العمل علي زيادة تقديم المساعدات الخاصة بمجال الإسكان، وتحقيق استقرار بين كل من القطاع الحكومي والقطاع الأهلي والخاص، وسوف نوضح لكم شروط التقديم في منصة جود وتوفير رابط تسجيل دخول منصة جود الإسكان التنموي.

تسجيل دخول منصة جود الإسكان التنموي 1443

يتوفر لجميع المواطنين تسجيل الدخول بمنصة جود الإسكان من أجل الاستعلام عن بعض المعاملات الخاصة بكل شخص مثل متابعة حالة طلب بالرفض أو القبول خاص بالحصول علي سكن من خلال المنصة، ويتم تسجيل الدخول بالخطوات التالية:

الدخول إلكترونياً الي المنصة من خلال الرابط التالي: منصة جود.

يتم الضغط علي أيقونة “حسابي” بأعلي الصفحة.

الضغط علي تسجيل الدخول.

يجب إدخال رقم الجوال في المكان المحدد له ثم الضغط علي تسجيل دخول.

سوف يتم إرسال كود تحقق الي الجوال يجب إدخاله في المكان المحدد له.

يتم إدخال عنوان البريد الإلكتروني ثم كلمة المرور ثم الضغط علي تسجيل دخول.

شروط عامة للتسجيل بمنصة جود الإسكان joodeskan

يتوفر التسجيل بمنصة الإسكان “جود” لجميع المواطنين ولكن بعد توافر بعض الشروط الخاصة حتي يتم الموافقة علي التسجيل، ومن بين هذه الشروط ما يلي: