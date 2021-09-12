نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط منصة احسان بعد التحديث 1443 وكيفية التسجيل والتواصل المجاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط منصة احسان بجانب طريقة التسجيل في إحسان باتت من أكثر المواضيع بحثًا تلك الفترة خاصةً مع تبرع ولي العهد محمد بن سليمان بما يقارب من مليار دولار، هي منصة سعودية يُمكنك التسجيل عليها إلكترونيًا بهدف الاستفادة منها بشكل خيري، وفي حال أن كانت تنطبق عليك شروط التسجيل من الممكن أن تستفيد بأكثر من شكل عبر تمويل مادي يُساعدك في المشاريع التنموية والخدمات المُستدامة

ما هي منصة احسان الخيرية

هي منصة إلكترونيًا تهدف إلى توسيع القطاع التنموي في المملكة العربية السعودية وأيضًا القطاعات غير الربحية؛ وذلك لـ تعزيز الانتماء الوطني ورفع مستوى خدمات العمل الخيري وأيضًا تساعد على تكريم المميزين في العطاء الخيري والناجحين من المُستفيدين.

هي منصة تابعة إلى هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي سدايا تساعد في رفع الناتج المحلي وتناسب المنتمين إلى كلًا من المجال الصحي، التعليم، الاقتصاد، التقنية، البيئة، والاجتماعي أيضًا.

شروط التسجيل في منصة احسان

نظرًا لكون منصة احسان الخيرية منصة رسمية في المملكة العربية السعودية يُمكنك الاستفادة من خدماتها في حال أن كانت تنطبق عليك الشروط الآتية:

أن تكون تابع إلى أيًا من قطاع التعليم في المملكة أو الصحة.

لابد من أن تكون من مُستحقي الدعم والرعاية في المملكة.

أن تكون من الغارمين المستحقين للدعم المادي.

يشترط أن يتم التسجيل إلكترونيًا وهذا ما سوف نتعرف عليه الآن.

كيف استفيد من منصة إحسان

في حال أن كانت تنطبق عليك شروط التسجيل يُمكنك الانضمام إلى مُستحقي الدعم في المملكة عبر منصة إحسان عبر التسجيل إلكترونيًا في منصة إحسان وتطبيق الخطوات الآتية:

زيارة الرابط الرسمي لـ منصة إحسان الخيرية ومن ثم الضغط على حقل التسجيل في الصفحة الرئيسية.

المتابعة ومن ثم اختيار حقل إنشاء حساب جديد.

أضافة البيانات المطلوبة بدايةً من الاسم، البريد الإلكتروني ورقم الهاتف السعودي.

كتابة رمز التحقق المائي ومن ثم الضغط على حقل إنشاء حساب جديد.

وبذلك يتم التسجيل في المنصة حيث يُمكنك الاستفادة من كافة الخدمات المُقدمة.

رابط التسجيل في منصة إحسان

يُمكنك الدخول إلى منصة إحسان للاستفادة من خدماتها عبر الرابط التالي منصة إحسان كما يُمكنك التواصل مع رقم منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري على رقم 8001247000 أو زيارة الحساب الإلكتروني على تويتر.