قرض سلفة بإيداع فورى وبدون تحويل الراتب وبشروط ميسرة

قرض سلفة بإيداع فورى أحد القروض الشخصية التي توفرها منصة سلفة الإلكترونية للمواطنين في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر منصة سلفة التمويل الشخصي بشكل مختلف وبتقنية مالية حديثة وبطريقة سهلة وميسرة ، وذلك من أجل رفع مستوى التعاملات البنكية والوصول بالعميل إلي تجربة تمويلية فريدة بخطوات سهلة وسريعة ، وتعتبر منصة سلفة الإلكترونية أول منصة إلكترونية مصرحة من البنك المركزي السعودي والتي توفر منتجات تمويلية تنافسية تلبي الاحتياجات المالية الطارئة للأفراد بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعملاء داخل المملكة العربية السعودية ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ، كما سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال الرابط الإلكتروني الرسمي للتقديم على طلب تمويل سلفة الفورى بدون تحويل الراتب ، كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ من خلال متابعة هذا المقال علي الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

قرض سلفة بإيداع فورى وبدون تحويل الراتب

تقدم منصة سلفة الإلكترونية تمويل شخصي كاش وفورى بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل ، كما أتاحت منصة سلفة للعملاء الراغبين في الاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لديها التقديم على المنتج من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي المنصة وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد مكاتب المنصة ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدى منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة. إيداع نقدي فورى لمبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بالعميل والمعتمد لدى منصة سلفة الإلكترونية. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من قرض سلفة بإيداع فورى بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري. يتميز تمويل سلفة بهامش ربح تنافسي. تعمل منصة سلفة علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاجها العملاء لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم. توفر المنصة موافقة فورية علي طلب الحصول على قرض سلفة وذلك خلال 15 دقيقة فقط. توفر منصة سلفة خيارات للسداد عديدة وأقساط شهرية مجدولة لسداد مبلغ التمويل. تقدم سلفة القرض الشخصي بمبالغ مالية تبدأ من 1000 ريال سعودي وتصل حتي 5000 ريال والتي من شأنها تلبية الاحتياجات المالية الطارئة العملاء. تعمل منصة سلفة الإلكترونية علي سرعة إنهاء جميع إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي وذلك بعد التأكد من رفع كافة الأوراق والمستندات الداعمة لبيانات العميل.

رابط التقديم على قرض سلفة وشروط الاستفادة من المنتج

وقد حددت منصة سلفة الإلكترونية رابط إلكتروني للتقديم على تمويل سلفة الفورى بدون الحاجة إلى التواجد الفعلي في أحد مكاتب المنصة ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح في هذا المقال الرابط الإلكتروني الرسمي لتمويل منصة سلفة الإلكترونية ، والشروط الواجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية بدون تحويل الراتب.

يمكن للأفراد الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية التقديم علي طلب المنتج من خلال تسجيل الدخول علي رابط قرض سلفة ، وتعبئة النموذج بكافة البيانات الشخصية المطلوبة لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب.

يشترط للاستفادة من تمويل سلفة الفورى أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

عمر الشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 18 سنة ولا يزيد 60 سنة وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي.

الراتب الشهري للمتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 4000 ريال سعودي وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل منصة سلفة.

مدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي يشترط ألا تقل عن 3 أشهر.

أما إذا كان المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص يشترط ألا تقل عن ستة أشهر وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

منصة سلفة الإلكترونية

تعتبر منصة سلفة الإلكترونية أول منصة إلكترونية سعودية مصرحة من البنك المركزي السعودي ساما ، والتي تقدم منتجات تمويلية تنافسية بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية ، والتي من شأنها تلبية الاحتياجات المالية الطارئة للمواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية ، كما توفر منصة سلفة الإلكترونية منتجات التمويل الشخصي بما يتناسب مع الراتب الشهري للعميل ، وتتيح منصة سلفة الإلكترونية للعملاء الراغبين في الاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لديها بدون تحويل الراتب وبسيولة نقدية فورية ، فرصة التقديم على الطلب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة سلفة الإلكترونية علي الإنترنت ، بدون الحاجة إلى التواجد الفعلي في أحد مكاتب المنصة ، كما تعمل المنصة علي سرعة إنهاء جميع إجراءات طلب المنتج.