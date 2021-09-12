مزايا منصة احسان بالسهولة بالمملكة العربية السعودية

الإعلان عن تبرع بن سلمان في الفترة الأخيرة، ولذلك تم الايضاح عن تبرعاََ سخيا اضافيا بمبلغ كبير قد وصل إلى حوالي 10 ملايين ريال سعودي، وهذا للمنصة الوطنية للعمل الخيري” إحسان” ولذلك تم التأكد على أن امتداد لتبرعه السابق في شهر رمضان الكريم الماضي، حيث أن قد انطلاقه من حرصه على دعم، وتمكين قطاع العمل الخيري، ومن المؤكد أن قد وصل إلى المنصة إجمالي من التبرعات قد بلغ حوالي مليار ريال سعودي، وهذا يعد إنجاز غير مسبوق من قبل، ومن المؤكد أن قد بلغ وصول التبرعات إلى لمليار ريال سعودي، ولذلك تدشن” إحسان” وهذا يعد مرحلة. جديدة بعد بلوغها هذا الدعم القياسي، ولذلك تم استهداف لكي يتم تحقيق التطوير الخاص بالقطاع الخيري، والمساهمة في سد كافة احتياج كافة الفئات المستحقة المستفيدة من مختلف خدماتها. منصة إحسان :

منصة إحسان تهدف إلى استثمار البيانات، والذكاء الاصطناعي، حيث أن هذا من قبل تقديم كافة الحلول التقنية متقدمة، وهذا يعد أمر ضروري بناءاً على منظومة فاعلة من قبل الشركات مع القطاعات الحكومية، والخاصة، وهذا بناءاً عن تعزيز دور المملكة العربية السعودية في الأعمال الخيرية.

الهدف من منصة احسان :

تقوم منصة إحسان عن العديد من الأهداف الخاصة بمنصة إحسان، التي تمكين القطاع غير الربحي والتنموي، تقوم على توسيع أثره التكامل مع الجهات الحكومية المختلفـة، حيث أن تعظيم نفعها، حيث أن منصة احسان رفع مستوى الموثوقية، والشفافية للعمل الخيري، والتنموي، وتعزيز.

بالإضافة إلى ذلك أن منصة إحسان قيم الانتماء الوطني، وتقديم العمل الإنساني لأفراد المجتمع، حيث أن يقوم بتفعيل دور المسـؤولية الاجتماعيـة فـي القطـاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، ولذلك قمنا من خلال موقع ثقفني بعرض الهدف من منصة احسان بالسعودية، حيث أن نقوم بعرض العديد من المزايا الممكنة للمواطنين السعوديين الخاصة بمنصه إحسان بالسعودية.

مزايا منصة احسان بالمملكة :