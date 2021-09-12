نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا منصة احسان بالسهولة بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي
الإعلان عن تبرع بن سلمان في الفترة الأخيرة، ولذلك تم الايضاح عن تبرعاََ سخيا اضافيا بمبلغ كبير قد وصل إلى حوالي 10 ملايين ريال سعودي، وهذا للمنصة الوطنية للعمل الخيري” إحسان” ولذلك تم التأكد على أن امتداد لتبرعه السابق في شهر رمضان الكريم الماضي، حيث أن قد انطلاقه من حرصه على دعم، وتمكين قطاع العمل الخيري، ومن المؤكد أن قد وصل إلى المنصة إجمالي من التبرعات قد بلغ حوالي مليار ريال سعودي، وهذا يعد إنجاز غير مسبوق من قبل، ومن المؤكد أن قد بلغ وصول التبرعات إلى لمليار ريال سعودي، ولذلك تدشن” إحسان” وهذا يعد مرحلة. جديدة بعد بلوغها هذا الدعم القياسي، ولذلك تم استهداف لكي يتم تحقيق التطوير الخاص بالقطاع الخيري، والمساهمة في سد كافة احتياج كافة الفئات المستحقة المستفيدة من مختلف خدماتها. منصة إحسان :
منصة إحسان تهدف إلى استثمار البيانات، والذكاء الاصطناعي، حيث أن هذا من قبل تقديم كافة الحلول التقنية متقدمة، وهذا يعد أمر ضروري بناءاً على منظومة فاعلة من قبل الشركات مع القطاعات الحكومية، والخاصة، وهذا بناءاً عن تعزيز دور المملكة العربية السعودية في الأعمال الخيرية.
الهدف من منصة احسان :
تقوم منصة إحسان عن العديد من الأهداف الخاصة بمنصة إحسان، التي تمكين القطاع غير الربحي والتنموي، تقوم على توسيع أثره التكامل مع الجهات الحكومية المختلفـة، حيث أن تعظيم نفعها، حيث أن منصة احسان رفع مستوى الموثوقية، والشفافية للعمل الخيري، والتنموي، وتعزيز.
بالإضافة إلى ذلك أن منصة إحسان قيم الانتماء الوطني، وتقديم العمل الإنساني لأفراد المجتمع، حيث أن يقوم بتفعيل دور المسـؤولية الاجتماعيـة فـي القطـاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، ولذلك قمنا من خلال موقع ثقفني بعرض الهدف من منصة احسان بالسعودية، حيث أن نقوم بعرض العديد من المزايا الممكنة للمواطنين السعوديين الخاصة بمنصه إحسان بالسعودية.
مزايا منصة احسان بالمملكة :
- منصة إحسان تهدف إلى السهولة من عملية التبرع في أي وقت.
- تقدم منصة إحسان بالتمييز بالسهولة.
- تقديم كافة المجالات في فرص التبرع، وهذا لكي يتم تغطية العديد من الجوانب الخاصة بالعمل الخيري.
- منصة إحسان تقوم بتطبيق أعلى المعايير التقنية في أمـن المعلومات.
- منصة إحسان تقدم العديد من الخيارات المتعددة لكي يتم تسريع عملية التبرع.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مزايا منصة احسان بالسهولة بالمملكة العربية السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.