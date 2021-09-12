نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط كيا بيجاس 2022 أرخص سيارة كورية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر كيا بيجاس 2022 أرخص سيارة كورية في السعودية ليس هذا فحسب بل تتميز السيارة بالعديد من المزايا التقنية والترفيهية إضافة إلى كفاءتها في استهلاك الوقود وقدرتها على المناورة في الزحام والشوارع الداخلية نظرًا لحجمها الصغير نسبيًا ما يجعلها سيارة مناسبة للطالبات والنساء اللواتي يواجهن مشكلة في التنقل إلى مقار عملهن أو الجامعات بشكل يومي وكذلك النساء غير المستفيدات من برنامج وصول لنقل المرأة العاملة إلى مقر عملها.

مواصفات كيا بيجاس 2022

ترتكز كيا بيجاس على سمعة شركة كيا بين السيارات الكورية الجنوبية خاصة ما تتميز به من رخص قطع الغيار وتوفرها بشكل واسع سواء لدى الوكيل أو لدى مراكز الصيانة وبيع قطع الغيار، حيث تأتي مع محرك بنزين رباعي الاسطوانات V4 بسعة 1.4 لتر مزود بـ16 صماماً وبقدرة حصانية قصوى تصل إلى 95 حصانًا فيما يصل عزم الدوران إلى 134 نيوتن في المتر.

كما تأتي كيا بيجاس موديل 2022 مع ناقل حركة اوتوماتيك ، دفع أمامي مع وضع القيادة العادي، بخمسة مقاعد نمط سيدان وقياس عجلات يصل إلى 14 بوصة مع وسائد هواء أمامية ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS).

وتأتي السيارة كذلك مع شاشة معلومات و4 سماعات وبلوتوث وواجهة بيانية USB النظام الصوتي مع مصابيح أمامية هالوجين

وحساسات خلفية لصف السيارة ومرايا جانبية كهربائية وتنجيد المقاعد مخملي مع إمكانية تعديل مقعد السائق ومقعد الراكب الأمامي بشكل يدوي.

سعر كيا بيجاس موديل 2022

يمكن وصل بيجاس 2022 بانها ارخص سيارة في السعودية حيث يصل سعرها إلى 39 ألف ريال بدون إضافة قيمة الضريبة المضافة وتصل إلى 44 ألف ريال بعد إضافة الضريبة عند الشراء النقدي .

ويمكن تقسيط كيا بيجاس بسعر 44 ألف ريال مضافًا إليها قيمة الزيادة السنوية والتي قد تصل إلى 5 % من سعر السيارة قبل إضافة الضريبة المضافة ثم يتم التقسيط على 60 شهرًا أو حسب الرغبة الخاصة بكل عميل وظروفه.

إذا تم تقسيط السيارة بسعر 44 ألف ريال على 60 شهرًا فإن قيمة القسط الشهري سوف تصبح في حدود 700 ريال وهو مبلغ زهيد جدًا في عالم تقسيط السيارات.