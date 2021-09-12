نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم الآن قرض آهل 60,000 بدون كفيل وبلا فوائد بأقساط مرنة لدى بنك التسليف في المقال التالي
التقديم الآن على قرض منتج آهل في المملكة من أهم القضايا الهامة التي يقدمها بنك التسليف أو المعروف الآن باسم بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة ويصل مبلغ التمويل إلى 60,000 ريال سعودي بشرط توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة ومنها أن يكون العميل المتقدم السعودي قد حصل على تمويل إجتماعي سابق وقد قام بسداد جميع الأقساط الشهرية المستحقة عليه لدى بنك التنمية الاجتماعية مثل تمويل الزواج أو تمويل الترميم أو تمويل الأسرة وغيرها من التمويلات الإجتماعية التي يوفرها البنك ويمتاز التمويل بأنه بالتقسيط الشهري الميسر حتى فترة خمسة سنوات ويمتاز التمويل بأنه متوافق ومطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتم التقديم على منتج آهل للحصول على عرض أفضل تمويل ميسر بدون فوائد إضافية لدى بنك التنمية الاجتماعية مع توفير فترة سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين في المملكة لعام ١٤٤٣ هجرياً.
أهم الضوابط والشروط اللازمة للحصول على تمويل نقدي ميسر لدى قرض منتج آهل
يطلب قرض منتج آهل في المملكة توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالسعودية ومن ضمن تلك الشروط توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي وهو أقل راتب شهري يحتاج تمويل في المملكة العربية السعودية لذلك سوف نشرح لكم كافة الشروط الواجبة كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة:
- يحتاج التمويل الميسر لدى منتج آهل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويمتلك الهوية الوطنية سارية المفعول مع توفير دخل ثابت لا يقل عن 2 ألف ريال سعودي.
- التمويل النقدي بأقساط مرنة ولكن يحتاج أن يكون المتقدم يبلغ من العمر واحد وعشرون عام ويصل إلى ستون عام فقط لا غير.
- يطلب منتج آهل المتقدم من بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة توفير موافقة الكفيل الغارم السعودي أو الضامن السعودي بالمملكة ماعدا الموظفين السعوديين بالقطاع الحكومي لا يطلب منهم توفير كفيل غارم سعودي الجنسية.
مزايا الحصول على قرض منتج آهل في المملكة التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية
- تمويل بدون موافقة الكفيل أو بدون ضامن لجميع الموظفين السعوديين في القطاع العام الحكومي بالمملكة.
- أفضل تمويل بأقساط ميسرة شهرية تصل إلى خمس سنوات تقريباً عبر منتج آهل في المملكة.
- قرض منتج آهل في المملكة تمويل ميسر لجميع العملاء السعوديين بدون دفع أي فوائد مالية أو رسوم إدارية إضافية.
- مطابق منتج آهل في المملكة مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التقديم الآن قرض آهل 60,000 بدون كفيل وبلا فوائد بأقساط مرنة لدى بنك التسليف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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