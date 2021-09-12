نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي للاختبارات التعليم بدء اختبارات تعزيز المهارات // الخدمات المميزة التي تقدمها المنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي بالمملكة العربية السعودية، نالت استحسان وإعجاب المستفيدين منها سواء الطلاب أو المعلمين وكذالك أولياء الأمور، نظراً للخدمات المتعددة والمتميزة التي تقدمها للتعليم عن بُعد، فقد حرصت وزارة التعليم السعودية على توفير المنصة بعد تفشي فيروس كورونا أواخر 2020 واستمرار التزايد في الإصابة خلال 2021، فكان الاتجاه للحفاظ على سلامة الجميع من عدوي الفيروس بعدم الحضور للمدارس والاكتفاء بتلقي الدروس اليومية من خلال منصة مدرستي، بل امتدت الخدمات التي تقدمها المنصة إلي إجراء الاختبارات من خلالها وإعلان النتيجة، وتعتبر منصة مدرستي من أهم الروابط الرسمية التابعة لوزارة التعليم مثل منصة روضتي المخصصة لتعليم الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، وموقع نظام نور الإلكتروني، الذي يقدم العديد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور وكذالك لمنسوبي التعليم، وخلال السطور التالية سنوضح لكم طريقة التسجيل على المنصة والاستفادة من خدماتها المتميزة.

رابط التسجيل على منصة مدرستي

الدخول على الموقع الإلكتروني “schools.madrasati.sa“.

اختيار أيقونة العودة للمدارس.

كتابة البريد الإلكتروني المستلم من تطبيق توكلنا.

إدخال الرقم السري.

الضغط على تسجيل دخول.

مميزات وخدمات منصة مدرستي وكيفية الاستفادة منها

اختبارات تعزيز المهارات للعام الدراسي 1443

بدأ اليوم الأحد الموافق 12/9/2021 اختبارات تعزيز المهارات لطلبة وطالبات المرحلة المتوسطة والصف الأول والثاني الثانوي.

وذلك حضورياً بالمدارس وعن بُعد من خلال منصة الاختبارات لقياس مهارات الطلاب التي تم اكتسابها خلال العام الماضي.

وتشمل الاختبارات مقررات اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم.

وكانت هذه الاختبارات قد بدأ تفعيلها بتاريخ 28/1/1443 باختبارات للصفين الثاني والثالث الابتدائي.

وتسهم هذه الاختبارات في رفع كفاءة العملية التعليمية وتحسين مستوي الطالب ومعالجة التقصير في أي من المهارات المطلوبة.

مدة الاختبارات

يكون اختبار تعزيز المهارات متاح لمدة 24 ساعة على مدار اليوم، ويمكن إجراؤه أثناء التواجد بالمدارس.

ويستطيع الطالب أداء الاختبار عن بُعد، خلال الفترة المحددة بمتابعة من المعلمين والمعلمات وكذالك أولياء الأمور.

ويتم إصدار تقرير أداء عن نتيجة الاختبار خلال 24 ساعة.

لمعرفة مستوي الطالب ووضع خطة تدريسية لمعالجة الخطأ ورفع مستوي ومهارة الطالب خلال العام الدراسي الجديد.

منصة الاختبارات في السعودية

تعتبر منصة الاختبارات هي الطريق الأمن لأداء الاختبارات،.

خلال الفترة التي تحُددها وزارة التعليم بمتابعة من المعلمين وتحت إشراف الآسر.

وذلك ضمن خطة الوزارة لرفع مستوي وكفاءة نظام التعليم عن بُعد، بالتوازي مع عودة الدراسة حضورياً للمرحلة المتوسطة والثانوية.