تسجيل مستفيد جديد في برنامج ريف وشروط التسجيل 1443، حيث يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في بوابة ريف لدعم الأسر المنتجة والذي تم توفيره من خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة من أجل تقديم مساعدات مالية للأفراد الذين يعملون بمجال العمل الزراعي وكافة المهن الحرة المرتبطة بالعمل الزراعي، كما يهدف البرنامج الي تعزيز المستوى الخاص بحياة صغار المزارعين الي مستوي أعلي وأفضل، وتأتي هذه المساعدات من أجل رؤية الحكومة السعودية في تطوير جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما ينعكس بشكل عام علي تطوير اقتصاد المملكة، ولكن حتي يستطيع المواطن أن يقوم بالتسجيل في البرنامج كمستفيد جديد يجب توافر بعض الشروط التي سنتعرف عليها في التفاصيل التالية.

تسجيل مستفيد جديد في برنامج ريف

يتوفر التسجيل في دعم ريف من خلال برنامج الأسر المنتجة بعد أن تتوافر في كل شخص الشروط الخاصة بالتسجيل، علي أن يتم التسجيل بشكل إلكتروني كامل دون الذهاب الي مقرات العمل الخاصة بالبرنامج، وفيما يلي خطوات التسجيل في برنامج ريف:

الانتقال بالدخول الإلكتروني الي موقع التسجيل: منصة ريف.

الضغط علي تسجيل حساب جديد بالموقع.

من خلال فتح صفحة جديدة سوف يتم تسجيل بعض البيانات الشخصية مثل (رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال).

ثم يتم تسجيل كلمة مرور وتأكيدها مرة أخري.

ثم إدخال الرمز المرئي في المكان المحدد لذلك.

يجب علي الشخص الذي يقوم بالتسجيل أن يقوم بالموافقة علي شروط وأحكام التسجيل.

ثم رفع جميع المستندات المطلوبة التي تثبت صحة العمل الزراعي وتحديد نوع المجال.

الضغط علي تقديم الطلب.

يقوم البرنامج بفحص الطلب المقدم وإخطار المستفيد بالموافقة والقبول أو الرفض.

شروط التقديم في برنامج ريف

وزارة البيئة والمياه والزراعة وضعت شروط عامة للتسجيل في برنامج الدعم ريف حتي تضمن الوزارة وصول الدعم للمستحقين فقط، ومن هذه الشروط: