خطوات الاستعلام عن تأمين زائر برقم الضمان حيث أصبحت خطوات التحقق من تأمين الزائر بالضمان، وتحديث بيانات زائر المملكة العربية السعودية مهمة للغاية لكثير من الأشخاص، ومن خلال هذه الخطوات يمكنك التنقل والمشي بسهولة في المملكة العربية السعودية، تعمل وفقًا لقوانين المملكة.

مجلس الضمان الصحي السعودي

مجلس التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية هو الهيئة الرسمية المسؤولة عن الإشراف على نظام التأمين الصحي في المملكة، تلتزم الهيئة السعودية للتأمين الصحي بمنح العديد من المؤهلات المهنية للإشراف على تطبيق نظام التأمين الصحي، وذلك للإشراف على التأمين لمجموعة من الشركات، ومن أهم مهام الهيئة السعودية للتأمين الصحي ما يلي:

بذل الجهود لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المتعلقة بشركات التأمين.

جهود تحديد تكلفة الخدمات الطبية.

تحديد المتطلبات التي يجب على المؤسسات الطبية استيفاؤها من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية.

ملتزم باعتماد مقدمي الخدمات الصحية في جميع أنحاء المملكة.

جهود لنشر معلومات عامة ومفيدة عن أنشطة أعمال شركات التأمين في المملكة.

نشر الإحصائيات وكذلك الاستمارات ومعلومات التأمين.

الحرص على حماية جميع مصالح المستفيدين من خدمات التأمين.

ملتزمون بتقييم كافة العقود بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية في المملكة.

الإشراف الشامل على تنفيذ الحماية التأمينية.

جهود للإشراف على مؤهلات جميع الشركات الراغبة في العمل في مجال التأمين الصحي وتقديم خدمات صحية متميزة لجميع المستفيدين.

خطوات الاستعلام عن تأمين زائر برقم الضمان

يجب اتباع سلسلة من الخطوات المهمة لاستخدام رقم الضمان للتحقق من تأمين الزائر، على النحو التالي:

اذهب إلى موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني عبر الرابط المباشر.

انقر فوق رمز استعلام حالة التأمين.

انقر فوق الرمز للوصول إلى الخدمة.

حدد هذا الحقل للاستعلام عن تأمين الزائر.

أضف رقم جواز سفرك.

أضف كودًا مرئيًا.

انقر فوق الخيار “قبول” للانتقال إلى الصفحة التي تطلب كافة المعلومات حول التأمين الصحي للزوار.

تحديث التأمين الصحي 1443

توفر هيئة التأمين الصحي طريقة يمكن من خلالها تحديث بيانات الأشخاص المسجلين لدى الهيئة، بما في ذلك المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية عن طريقة تجديد التأمين الصحي كالتالي: