نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إحسان تهدف إلى استثمار البيانات المسجلة لدى الجهات الحكومية في المقال التالي

عمر شويل - جدة محمد بن سلمان قام بالملايين ريال سعودي مخصص، وهذا تبرعاََ سخياََ، إلى المنصة الوطنية للعمل الخيري والتنموي وتوسيع أثره التكامل بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذا ما تم رفع إجمالي التبرعات لمنصه احسان إلى مليار ريال سعودي مخصص للمستفيدين، بالإضافة إلى ذلك أن أوضحت الهيئة السعودية، للبيانات والذكاء الاصطناعي، والإشراف على منصة احسان، حيث أن هذا تم تقنينه من قبل 5 أشهر،

ومن المؤكد أن ولي العهد محمد بن سلمان، قام بتبرع مبلغ قد بلغ قيمته حوالي 10 ملايين ريال سعودي، حيث أن هذا التبرع قام بانطلاقه من حرص محمد بن سلمان على دعم، ولذلك قام تمكن قطاع العمل الخيري والتنموي وتوسيع أثره التكامل مع الجهات الحكومية، ولذلك قام في رمضان الماضي بتبرع لمنصة احسان.

ومن الجدير بالذكر أن تم اعتبار هذه بادرة من قبل ولي العهد محمد بن سلمان السعودي، داعمة لكافة المجالات التى تغطيها منصة احسان بشمولية داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا باعتبارها منظومة تقنية تعمل بالتكامل مع الجهات الرسمية حتى لا يتم وقف الدعم المادي المخصص للمستفيدين.

مزايا منصة احسان :

تتميز منصة احسان بالسهولة في عملية التبرع في أي وقت ممكن. تقديم فرص التبرع السريع وتغطي كافة جوانب الأعمال الخيرية. منصة إحسان تقوم بتقديم أعلى المعايير التقنية في أمـن المعلومات. منصة إحسان تتبع أعلى معايير الشفافية في ممارسات الإدارية والمالية معاََ. قامة العناية بالمتبرعين من قبل تزويدهم بتقاريـر تعكس أثر تبرعاتهم. تقديم مختلف الخيارات وهذا لكي يتم تسريع عملية التبرع.

منصة إحسان قامن في الفترة الأخيرة بتحقيق تبرعات، قد بلعت حوالي مليار ريال سعودي، وهذا بعد ما قام ولي العهد محمد بن سلمان بتبرع مبلغ حوالي 10 ملايين ريال للمنصة الوطنية ومنصة احسان، حيث أن منصة احسان تهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي والتنموي، وتوسيع أثره التكامل مع الجهات الحكومية المختلفـة بالمملكة العربية السعودية.

ولي العهد محمد بن سلمان :

قام ولي العهد السعودي بتبرع مبلغ مالي وصل إلى 10 ملايين ريال سعودي، ومن قبل منصة احسان، والمنصة الوطنية، ومن الجدير بالذكر أن هذه المبادرة من إحدى خطوات محمد بن سلمان السعودي، وهذا لكي يتم دعم منصة احسان، وتقديم كافة المجالات وتغطيتها.