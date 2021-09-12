رابط التسجيل في منصة إحسان كمستفيد 1443 وشروط التسجيل

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في منصة إحسان كمستفيد 1443؛ حيث تعد منصة إحسان من أهم وأبرز منصات العمل الخيري بالمملكة العربية السعودية، وقد تم إطلاقها على يد الملك سلمان بن عبد العزيز، وكان الهدف الأساسي منها هو توفير الدعم بأشكاله المختلفة للأسر المحتاجة من فئات الدخل الضعيف والمتوسط، وتحسين بل وتعظيم القطاع الخيري داخل المملكة؛ حيث يقوم الفرد بالتسجيل في منصة إحسان، وبالتالي الاستفادة بالتبرعات التي يقدمها القطاع غير الربحي بالتعاون مع القطاعات الحكومية، الأمر الذي يساهم في تحقيق الريادة للمملكة في المجالات التنموية والخيرية.

رابط التسجيل في منصة إحسان كمستفيد

بعد الإعلان عن تبرع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمنصة إحسان الخيرية بمبلغ وقدره عشرة ملايين ريال سعودي، أصبح رصيد التبرعات في منصة إحسان ما يقرب من مليار ريال سعودي، لذلك أصبحت منصة إحسان أول منصة وطنية خيرية تحصل على هذا المبلغ في وقت قياسي، الأمر الذي شجع الكثير من المحتاجين وأصحاب الدخل المنخفض على التسجيل في منصة إحسان كمستفيد، وذلك عبر رابط منصة إحسان، بالخطوات التالية:

الانتقال إلى منصة إحسان الخيرية عبر الرابط الرسمي. النقر على علامة تسجيل دخول منصة إحسان أعلى الصفحة الرئيسية. العمل على تسجيل رقم الجوال. النقر على عبارة “أنا لست روبوت”. النقر على زر إرسال رمز التحقق.

إنشاء حساب جديد منصة إحسان

في حالة عدم وجود حساب على منصة إحسان يتم إتباع الخطوات التالية:

النقر على خيار إنشاء حساب في نهاية الصفحة.

ثم الانتقال إلى صفحة البيانات الأساسية.

العمل على تسجيل البيانات المطلوبة من الاسم وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الجوال.

ثم النقر على أيقونة التحقق البشري، وعندها ينقر على إنشاء حساب جديد في منصة إحسان.

شروط التسجيل في منصة إحسان

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن شروط التسجيل في منصة إحسان الخيرية، ولكن لم تضع المنصة شروط صارمة للتسجيل بها، ولكن ينبغي أن يكون المواطن الذي يرغب بالتسجيل سعودي الجنسية، ومتواجد داخل المملكة أو أن رقم الجوال الخاص به سعودي مفعل، كما يجب أن يكون من المستحقين لتبرعات منصة إحسان الخيرية؛ وذلك لأنه قد يرفق بعض المستندات أثناء تقديم طلب الحصول على التبرع، عندها سيتم مراجعة البيانات والتأكد من احتياج مقدم الطلب للتبرع.

في النهاية نكون قدمنا رابط التسجيل في منصة إحسان كمستفيد 1443 وشروط التسجيل.