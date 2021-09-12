طريقة استخراج تصاريح السفر لأفراد الأسرة منصة ابشر وخطوات إصدارة بالمملكة

طريقة استخراج تصاريح السفر لأفراد الأسرة منصة ابشر وخطوات إصدارة هناك خدمات كثيرة تقدمها المنصة، ومنها استخراج تصريح السفر لأفراد أسرتك، ودون الذهاب لإدارة الجوازات، حيث تمكنك الخدمة من سداد واستخراج تصاريح السفر إلكترونيا، والمستفيد من هذه الخدمة المواطن المسجل علي منصة ابشر، ثم أوضحت المديرية العامة للجوزات بالمملكة، عددا من الضوابط والشروط لإصدار تصاريح السفر، أثناء فترات التعليق للرحلات الدولية، خلال جائحة كرونا، وذلك عبر منصة ابشر، ومن خلال المقال سنتكلم علي طريقة استخراج التصريح، والمستندات المطلوبة وكل ما تريد معرفته، من خلال المقال وموقع ثقفني.

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طريقة استخراج تصاريح السفر لأفراد الأسرة منصة ابشر

تتبع منصة ابشر بالمملكة، إلي وزارة الداخلية، في الجوازات إصدار تصاريح السفر لأفراد الأسرة:

الدخول إلي منصة ابشر الإلكترونية. ثم قم بتسجيل الدخول، ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور. كتابة رمز التحقق الموجود أمامك بالصفحة. الضغط علي دخول. ثم من القائمة الرئيسية، خدمات وزارة الداخلية، ثم الجوازات. الضغط علي تصاريح السفر. قم بتعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح. الضغط علي تقديم للحصول علي تصريح سفر لأسرتك.لشروط

شروط التقديم لاستخراج تصاريح السفر

هناك شروطا يجب أخذها في الاعتبار عند استخراج تصريح السفر لأفراد الأسرة:

أن يكون له هوية وطنية أو جواز سفر. ثم مدة صلاحية تصريح السفر هي مدة انتهاء الجواز كحد اقصي. إذا كان التصريح مصدر، فمدته خمس سنوات كحد اقصي. ثم إذا كان مصدر علي الهوية الوطنية، فمدة صلاحيته هي مدة انتهاء الهوية الوطنية. إذا كان هناك مرافقين بالجواز، عليك اختيار من ترغب، في إصدار التصريح له. عند وجود تصريح قديم، يلغي إذا أصدرت تصريح سفر جديد. في حال عدم وجود جواز سفر ساري، لا يمكن إصدار تصريح سفر، إلا لدول الخليج فقط .

إصدار تصريح السفر الاستثنائي

لإصدار تصريح سفر استثنائي، أيضا من منصة ابشر:

الدخول إلي بوابة منصة ابشر الإلكترونية. ثم قم بتسجيل الدخول، كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. ادخل رمز التحقق الخاص بالصفحة، الضغط علي تسجيل الدخول. ثم اختار من القائمة الرئيسية خدماتي التصاريح. اختر خدمة التصاريح الاستثنائية. تعبئة البيانات بطريقة صحيحة. وأخيرا الضغط علي موافق، بعد الموافقة علي الشروط والأحكام.

الفئات التي تسطيع إصدار تصريح سفر استثنائي