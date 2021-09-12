تسجيل مستفيد في منصة إحسان الخيرية 1443؛ حيث تعد منصة إحسان من أوائل المنصات الوطنية التي تساهم في تعظيم قطاع العمل الخيري في المملكة، من خلال تحقيق الشراكة الفاعلة بين القطاعات الحكومية والقطاعات غير الربحية، التي تهدف إلى استدامة العمل التنموي والعمل التطوعي الخيري، وبالتالي تحقيق الريادة للمملكة في المجال الخيري والتنموي، وتقدم منصة إحسان الخيرية التبرعات للمواطن من خلال عدة برامج؛ وهم غِراس وهدية والأضاحي وحاسبة الزكاة، ويستطيع المواطن الاستفادة بهذه البرامج من خلال التسجيل في منصة إحسان عبر رابط المنصة الرسمي.

تسجيل مستفيد في منصة إحسان للعمل الخيري 1443

تتيح منصة إحسان للعمل الخيري إمكانية تسجيل مستفيد في منصة إحسان، والاستفادة بالتبرعات والبرامج المقدمة من خلالها، خاصةً بعد قيام ولي العهد محمد بن سلمان بالتبرع لمنصة إحسان الخيرية بمبلغ عشرة ملايين ريال سعودي، ليصبح رصيد منصة إحسان من التبرعات ما يقرب من مليار ريال سعودي في وقت قياسي، وبالتالي أصبحت المنصة الوطنية الأولى في المملكة التي تحقق هذا المبلغ، وفيما يلي طريقة التسجيل في منصة إحسان:

قم بالدخول إلى رابط منصة إحسان. انتقل إلى صفحة تسجيل الدخول. قم بتسجيل رقم الجوال. اضغط على علامة التحقق البشري “أنا لست روبوت”. اضغط على إرسال رمز التحقق. قم بتسجيل رمز التحقق في الحقل المخصص له. انقر على تسجيل دخول منصة إحسان. اختر الخدمة المرغوبة من بين خدمات إحسان المتاحة.

مزايا التسجيل في مِنصة إحسان

تقدم منصة إحسان الخيرية العديد من المميزات عند التسجيل في منصة إحسان، سواء للمستفِيد أو المتبرع، وهي كالتالي:

سهولة تقديم التبرعات في أي وقت ومن أي مكان.

تنوع فرص التبرع بحيث تغطي كافة مناحي العمل الخيري.

تطبيق أعلى معايير الشفافية فيما يتعلق بالجوانب الإدارية والمالية.

توفر خاصية التبرع السريع من خلال تقديم خيارات متعددة لتسريع عملية التبرع.

تزويد المتبرعين بتقارير توضح أثر تبرعاتهم.

تطبيق المعايير التقنية في الحفاظ على أمن المعلومات.

في النهاية نكون تعرفنا على طريقة تسجيل مستفيد في منصة إحسان الخيرية عبر رابط منصة إحسان الرسمي.