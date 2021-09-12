نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض وخصومات الجوالات اكسترا السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الهواتف من أكثر الموضوعات التي تشغل الكثيرين، فعروض جوالات اكسترا فى السعودية تحظى بأهتمام كبير من فئة كبيرة فى المملكة، فتلك العروض تتميز بإمكانية التقسيط على مدى ثلاث سنوات، بالاضافة لتقديم العروض على مركات مختلفة من الهواتف من ضمنها سامسونج جلاكسي وأبل أيفون ونوكيا وهواوى وأوبو وغيرها من الهواتف الأخرى المتنوعة، كما أن التقسيط يكون من هلال شركة تسهيل للتمويل مع إمكانية التقسيط المريح والذي يتناسب مع جميع الفئات.

أهم وأشهر الخصومات على جوالات اكسترا 2022

هاتف سامسونج جالكسي A12

تميز الهاتف بسعة تخزين تصل إلى 64 جيجا بايت، ويدعم شبكة G4، بالاضافة لضمان عامين، متوفر منه اللون الأسود والأزرق والأبيض، وذلك بسعر 599 ريال سعودي وبقسط شهري 29 ريال.

هاتف أبل ايفون12

سعة تخزينة 128 جيجا بايت، ويدعم شبكة G5k ، ومتوفر باللن الأبيض والبنفسجي، سعر الهاتف 3499 ريال، وبتقسيط شهري 168 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي زد فليب 3

سعة تخزينة 256 جيجا بايت، وبضمان عامين، يدعم شبكة الجيل الخامس G5، كما أنه متوفر باللن الأسود والأخضر والكريمي، سعر الهاتف 3999 ريال سعودي، وبقسط شهري 192 ريال.

سامسونج جالكسي A32

سعة التخزين 128 جيجا بايت، ويدعم شبكة G5، مع ضمان عامين، وبسعر 1249 ريال وقسط شهري 53 ريال، مع العلم أن الهاتف عليه خصم 12%.

هاتف أبل أيفون 12 برو

سعة تخزين الهاتف 256 جيجا بايت، ونسبة الخصم على الهاتف 9.61%، ويدعن شبكة الجيل الخامس، وسعر الهاتف 4966 ريال، وبقسط شهري 225 ريال سعودي.

هاتف هواوي 7A

سعة تخزين الهاتف 128 جيجا بايت، ويدعن شبكة G4، مع ضمان لمدة عامين، متوفر الهاتف باللون الأخضر فقط، وبخصم 13.16%، فسعر الهاتف 3299 ريال سعودي، وقسط شهري 158 ريال.

هاتف سامسونج جالكسي A11

سعة تخزين الهاتف 32 جيجا بايت، والهاتف بضمان لمدة عامين، ونسبة الخصم على الهاتف 13.21 %، الهاتف متوفر باللون الأسود فقط، وبسعر 499 ريال سعودي، وقسط شهري 24 ريال.

هاتف أبل أيفون 12

سعة تخزين الهاتف 64 جيجا بايت، ولديه ضمان عامين، ويدعم الهاتف شبكة الجميل الخامس، ومتوفر باللون الأحمر فقط، سعر الهاتف 3799 ريال وبقسط شهري 158 ريال سعودي.

وبذلك نكون قدمنا لكم بعض عروض اكسترا على الهواتف الذكية فى السعودية، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم التي نرحب بها دائما.