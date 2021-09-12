نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط دخول منصة جود الإسكان 1443 الشروط وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط دخول منصة جود الإسكان والتسجيل في مبادرات الإسكان التنموي التي تقدمها مؤسسة الإسكان الأهلية؛ حيث أطلقت مؤسسة الإسكان التنموي منصة جود التي تقدم الدعم السكني بأعلى درجة من الشفافية والدقة والاحترافية للمواطنين، حيث أن الهدف الأساسي لمؤسسة الإسكان هو استدامة العطاء السكني للأسر الأشد احتياجًا من أبناء المملكة، من خلال تحقيق الشراكة الفاعلة لأفراد المجتمع السعودي ومنظماته، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، لذلك نقدم خلال السطور التالية طريقة التسجيل في منصة جود، وشروط التسجيل.

رابط دخول منصة جود الإسكان

أتاحت مؤسسة الإسكان التنموي رابط دخول منصة جود الإسكان أمام المستفيدين المستوفين شروط التسجيل في منصة جود، من أجل الاستفادة بالدعم السكني الخيري، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري، وتكاتف المجتمع بما فيه من القطاع الحكومي والأهلي والخاص في توفير الدعم للمستحقين وتحقيق الأولويات الوطنية، الأمر الذي يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 بتوفير حياة صحية وعامة لكافة المواطنين.

التسجيل في منصة جود الإسكان

تسعى مؤسسة الإسكان التنموي إلى توفير الدعم السكني للأسر المحتاجة، لذلك أطلقت منصة جود الإسكان بهدف التسجيل فيها، والاستفادة بالدعم، وفيما يلي طريقة التسجيل في منصة جود:

دخول منصة جود الإسكان. النقر على تسجيل الدخول منصة جود من خلال كتابة رقم الجوال. العمل على تسجيل كود التحقق المرسل عبر رقم الجوال. القيام بتسجيل بيانات المواطن بما فيها الاسم والهوية الوطنية. العمل على تعبئة معلومات الاتصال. القيام بتعيين كلمة المرور. النقر على تقديم طلب التسجيل في منصة جود.

شروط التسجيل في منصة جود

حددت مؤسسة الإسكان التنموي مجموعة من الضوابط والمعايير التي بمقتضى توافرها في الأفراد الراغبين في التسجيل في منصة جود، يستطيع الأفراد الاستفادة بالدعم السكني الخيري، وهم كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يزيد عدد أفراد أسرة المتقدم عن خمسة أفراد.

أن يكون من المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

أن يقدم صورة من إجمالي الدخل الشهري.

ألا يمتلك المواطن السعودي سكن خاص به.

أن يسجل في أحد الجمعيات المشاركة في المنصة.

أن يكون من المستحقين للدعم السكني.

في النهاية نكون تعرفنا على طريقة التسجيل في منصة مود عبر رابط دخول منصة جود الإسكان 1443.