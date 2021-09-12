رابط التسجيل في منصة احسان الخيرية ehsan.sa 1443 كمستفيد وشروط التسجيل

التسجيل في منصة احسان، تسعى منصة احسان بتقديم كافة الخدمات والأعمال الخيرية في المملكة العربية السعودية والتي تم إنشائها برعاية من ولي العهد وخادم الحرمين الشريفين، وتحتل منصة احسان المرتبة الأولى بالأعمال الخيرية في المملكة العربية السعودية، حيث أنها تعمل منصة احسان الخيرية على تحسين العمل الخيرية على الأراضي السعودية وتقديم المساعدة المالية للمحتاجين داخل الأراضي السعودية وخارجها، وسوف نعرض لكم في هذا البيان شروط ورابط التسجيل في منصة احسان للدعم المالي وكيفية التسجل في تلك المنصة.

شروط التسجيل في منصة احسان

هناك عدة شروط على المستفيد حتى يتمكن من التسجيل في منصة احسان، وتلك الشروط وضعتها إدارة المنصة حتى يتمكن إيصال المستفيد الحقيقي بتلك المنصة الخيرية، واليكم شروط التسجيل التي أعلنتها منصة احسان الخيرية عبر النقاط التالية:

أن يكون صاحب الحساب مقيم على الأراضي السعودية، وغير مسموح للأشخاص خارج المملكة العربية السعودية بالتسجيل في منصة احسان ما دام لا يمتلكون رقم هاتف سعودي.

ما دام لا يمتلكون رقم هاتف سعودي. يجب أن يمتلك المتقدم بريد إلكتروني صالح للتسجيل في منصة احسان الخيرية .

. يجب مبادرة وفاعلية التواصل بين المستخدم والمنصة.

تسجيل مستخدم جديد في منصة احسان

يمكن الآن التسجيل في منصة احسان والاستفادة من تبرعاتها ودعمها المادي وذلك بعد أن يتم إنشاء حساب على المنصة وعرض المشكلات التي يتعرضها المتقدم وتوفير وثائق تأكد متطلباته، حيث انه سيتم إرسال الطلب إلى الجهات المخصصة لذلك من اجل التحقق من حالته والحصول على احتياجاته من التبرعات إذا ثبت صحة حالته، واليكم خطوات إنشاء حساب في منصة احسان.

الدخول على الموقع الرسمي لمنصة احسان عبر شبكة الإنترنت.

النقر على أيقونة “التسجيل”.

الضغط على اختيار “إنشاء حساب”.

تسجيل البيانات المطلوبة وهي اسم المستخدم، البريد الإلكتروني، ورقم الجوال الخاص بالمتقدم، ثم بعد ذلك تسجيل رمز التحقق.

رابط تسجيل الدخول في منصة احسان

هناك عدة خطوات للتسجيل الدخول في منصة احسان والاستفادة من خدماتها الخيرية عبر الرابط الرسمي للمنصة، واليكم خطوات تسجيل الدخول في منصة احسان.