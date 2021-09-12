منصة أحسان ودعم الأسر الفقيرة بعد مكرمة ولي العهد بقيمة 10 مليون ريال

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عمر شويل - جدة منصة أحسان ودعم الأسر الفقيرة بعد مكرمة ولي العهد تعتبر المنصة من المنصات الخيرية بالمملكة، تهدف لمساعدة الأسر الفقيرة، والقضاء علي الفقر، وتوفير حياه كريمة للمواطنين بالمملكة، وتقوم المنصة باستقبال التبرعات من رجال الخير، الراغبين في تقديم العون والمساعدة للمحتاجين، استكمالا لجهود ولي العهد في تقديم العون لمحدودي الدخل، فتبرع ولي العهد 10 مليون ريال، ووضعها في منصة أحسان ليقدمها للفقراء والمحتاجين ومحدودي الدخل، وتقدم المساعدات إلكترونيا عن طريق رابط الصفحة الإلكتروني، ثم هذه التبرعات يحصل عليها الأسر محدودي الدخل والفقراء، من خلال منصة أحسان، وخدمات كثيرة تدعمهم، سواء داخل المملكة أو خارجها. خطوات الاستفادة من منصة فرجت بالمملكة العربية السعودية.

منصة أحسان ودعم الأسر الفقيرة بعد مكرمة ولي العهد

هناك أهدافا كثيرة منصة أحسان الخيرية بالمملكة، وتقدم الخدمات بهدف الدعم للأسر الفقيرة:

رفع مستوي المعيشة، للأسر محدودي الدخل. ثم سداد ديون الغارمين. توفير الأدوية والعلاج بالمستشفيات والمراكز الطبية. ثم المساعدة في إنشاء المشاريع للقضاء علي البطالة.

طريقة التسجيل بمنصة أحسان الخيرية

كتابة الاسم بالكامل، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، كتابة البيانات المطلوبة. ثم كتابة رمز التحقق الذي أمامك. حدد المعونة التي تريدها، ثم الخروج.

ثم يجب علي المتقدم أن يتأكد من التسجيل.

طريقة التسجيل في منصة إحسان الخيرية كمتبرع

الدخول إلي منصة أحسان الإلكترونية. ثم اختار متبرع. تحديد نوع التبرع المراد وضعة في المنصة. ثم كتابة قيمة المبلغ الذي ستتبرع به. الضغط علي أودع الآن.

هل يتم صرف مكرمة ولي العهد عن طريق أحسان

من الأسئلة الشائعة للمواطنين المستنفدين من منصة أحسان، فالمنصة تقوم بالصرف في مواسم محددة لها سلفا، بينما تستمر في دعم الأسر الفقيرة، وذلك في ديون البنوك، أو المحكوم عليهم لعدم سداد الدين، وليس هناك شرف ملكي يشبه شرف شهر رمضان، وتبرع ولي العهد 10 مليون ريال سعودي، لمساعدة الكثير من الفقراء ومحدودي الدخل.

إيداع لولي العهد السعودي في منصة أحسان

تقوم المنصة بتلقي التبرعات لمساعدة الفقراء، وفئات كثيرة تستحق المساعدة، وقام خادم الحرمين وولي عهد المملكة، بإيداع في منصة أحسان الخيرية مبلغ 10 مليون ريال، لمساعدة الفقراء، ثم يقوم ولي العهد وخادم الحرمين تقديم مساعدات كثير، إلي المنصات الخيرية بالمملكة، لمساعدة الفقراء والغارمين ومحدودي الدخل بالمملكة، لرفع مستوي المعيشة بها.

التقديم علي قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات والشروط اللازمة بالمملكة .