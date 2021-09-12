دخول منصة مدرستي للاختبارات والمقررات الدراسية 1443، فقد أصبحت منصة مدرستي حقيبة تعليمية تشمل الكثير من الخدمات التعليمية للعديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، فمن خلال تسجيل دخول منصة مدرستي متاح لجميع الطلاب مشاهدة جميع الدروس وحل الواجبات وأداء الاختبارات الشهرية والنهائية وذلك لجميع المقررات الدراسية لكل مرحلة تعليمية علي حده، ومن خلال خدمات المنصة يتم حل جميع الاختيارات المسجلة علي المنصة حتي يتم التعرف علي مستوي الطالب ومعرفة مدي استيعابه والوقوف علي مستواه التعليمي من جانب ولي الأمر الذي باستطاعته التفاعل من خلال المنصة ومعرفة كل ما يخص الطالب خلال اليوم الدراسي، وسوف نتعرف علي طريقة دخول منصة مدرستي للاختبارات والمقررات الدراسية.

دخول منصة مدرستي للاختبارات الدراسية

يتم الدخول إلى الاختبارات المدرسية من خلال منصة مدرستي الإلكترونية، حيث تتميز المنصة بتوفير ميزة الاطلاع على جميع الاختبارات النهائية والتعرف علي تقييمات ومهارات الطالب العلمية، ويتم تسجيل الدخول بمدرستي بالخطوات التالية:

الدخول علي المنصة بطريقة إلكترونية من رابط التسجيل التالي وهو دخول مدرستي.

الضغط علي تسجيل الدخول من خلال اختيار حساب مايكروسوفت.

ثم إدراج اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط علي تبويب “الاختبارات” من خلال القائمة الرئيسية.

ثم يتوجه كل شخص الي اختيار تحديد نوع الاختبار التي سيتم تقديمها سواء كانت الاختبارات الخاصة بالجدول الدراسي أو اختيار الاختبارات التي تحديدها ونشرها من جانب المعلم أو اختيار الاختبارات الخاصة بالدروس والتي تكون بخارج الجدول الدراسي.

سوف يتم عرض تفاصيل التوقيت الخاصة بأداء الاختبار.

ثم الضغط علي تبويب “حل الاختبار”.

سوف يتم عرض تايمر زمني لمدة الاختبار والبيانات الخاصة بالأسئلة وتفاصيل الدرجات.

بعد أن يكون الطالب بحل الاختبار سوف يتم الضغط علي تبويب “إظهار النتيجة”.

تسجيل دخول مايكروسوفت منصة مدرستي

يستطيع الطالب والمعلمين الدخول علي المنصة من خلال حساب مايكروسوفت من خلال الخطوات التالية: