نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدة تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة 2021 للزيارة العائلية والاستعلام عن صلاحية الإقامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قررت المملكة العربية السعودية تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة 2021 ورابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة سعت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية من منطلق التسهيل على المقيمين بها بتمديد تأشيرة الخروج وعودة العالقين خارج المملكة، وذلك من خلال تمديد صلاحية الإقامة كما يمكن تمديدها وصلاحية الزيارة بشكل آلي أي دون أن يذهب لمراجعة مكاتب الجوازات.

رابط تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة 2021

يأتي تفعيل رابط تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة 2021 استجابة لتوجيه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين بضرورة تنفيذ هذه الخطوة ضمن جهود الدولة في تخفيف الآثار التي تسببت فيها أزمة فيروس كورونا المستجد وضمن تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

أخر موعد لتمديد تأشيرة الخروج والعودة

وعن أخر موعد لتمديد تأشيرة الخروج والعودة فمن المفترض أن تنتهي المدة بنهاية شهر نوفمبر المقبل تحديد في اليوم الثلاثين الموافق 24 من الشهر الهجري الرابع.

بدأت المديرية العامة للجوازات في تنفيذ تعليمات الملك سلمان وقرار وزير المالية تمديد تأشيرة خروج وعودة المواطنين من خارج المملكة بشكل آلي ودون مقابل مالي وهذا يعني أنها خدمة مجانية لا تتطلب سداد رسوم، لذلك سيستمر تمديد صلاحية الإقامة وتأشِيرة الخروج والعودة حتى 25 ربيع ثاني 1443 هـ؛ وذلك في إطار التعامل مع ما نتج عن جائحة كورونا العالمية من تبعات آثار، والتخفيف من الآثار الناتجة عنها في النواحي الاقتصادية والمالية.

تمديد صلاحية الإقامة وتأشِيرة الخروج والعودة

كما قامت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامة وتأشِيرة الخروج والعودة، و صلاحية تأشيرة الزيارة سيتم بطريقة آلية من خلال التعاون مع المركز الوطني للمعلومات، وهذا بهدف على موجود تكدس هكذا هم امام مقرات الجوازات،ط وجاء قرار التمديد كالتالي:

اولا تمديد صلاحية الإقامة وتأشِيرة الخروج والعودة لذلك.

ثانيا يكون التمديد حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل

ثالثاً يتم التمديد للأفراد المقيمين في الدول التي يعلق القدوم منها وذلك نتيجة انتشار فيروس كورونا.

يمكن الاستعلام عن تمديد تأشيرة الزيارة عبر موقع المديرية العامة للجوزات السعودية.

تمديد صلاحية تأشيرة الزيارة العائلية 2021

وشمل قرار التمديد صلاحية التأشيرة الزيارة العائلية 2021 وليس فقط على قرار تمديد الخروج والعودة فقط.

وشمل قرار التمديد صلاحية تأشِيرة الزيارة للزائرين ممن هم خارج المملكة كالتالي: