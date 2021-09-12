نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة … عبر أبشر البوابة الحكومية الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، تقدم وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال موقع أبشر، والتي تقدم من خلاله العديد من الاستعلامات مثال الاستعلام عن الإقامة وعن مدى صلاحيتها حيث يمكنك التوجه لموقع أبشر والاستعلام الإلكتروني عن الإقامة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

يمكنك الاستعلام عن صلاحية الإقامة ب خطوات سهلة يمكنك بعد تنفيذها استخراج مدة الصلاحية المتبقية كما يمكنك التعرف عن سداد المقابل المالي لتجديد الإقامة حتى لا يدركك الوقت وتنتهي وتصبح معرض للعقوبات بفعل قانون العمل السعودي.

كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة السعودي

الدخول على موقع أبشر الجوازات.

من أعلى القائمة خدمة الاستعلامات ألإلكترونية.

ثم نقوم بملئ بيانات الحقول المطلوبة.

وندخل الرمز المرئي أسفل الشاشة.

الضغط على أستعلام.

بعد إتمام الخطوات السابقة من خلال رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة، ستظهر لك قائمة أخرى فيها تاريخ أنتهاء الصلاحية والمدة المتبقية على انتهاء صلاحية الإقامة و توضيح حالة تسديد المقابل المالي لتلك الإقامة المستعلم عنها.

تحديث:_

سواء كنت مقيم بداخل المملكة أو كنت خارج المملكة فيمكنك الاستعلام عن حالة التأشيرة للعامل والمرافقين له من خلال حساب العامل على أبشر لذى قبل الدخول والتعرف على حالة التأشيرة يجب أن يكون لديك حساب على أبشر من خلال تسجيل مستخدم جديد من رابط موقع أبشر الجديد، ومن خلاله اختيار كلمة أفراد والتسجيل من خلال ملئ البيانات المطلوبة وهي الاسم، ورقم الهوية الوطنية، ورقم الهاتف، وإيميل أو بريد إلكتروني والضغط على تسجيل بعد كتابة الرموز المرئية.