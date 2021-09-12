رابط التسجيل في منصة إحسان الوطنية 1443 || منصة إحسان مستفيد وطريقة إنشاء حساب جديد

رابط التسجيل في منصة إحسان الوطنية 1443، تحرص المملكة العربية السعودية دائماً على تحقيق العدالة الاجتماعية لدى كافة المواطنين، كما تحرص دائماً على توفير حياة كريمة لمواطنيها، خاصة الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل، فقامت بإنشاء منصة إحسان الوطنية حتى تكون الجهة الموثوق بها لدى المواطنين، حتى يتمكنوا من التبرع بأموالهم من خلالها وتتولى منصة إحسان توزيع هذه الأموال على المستفيدين، كما تهدف المنصة إلى تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص، وتعزيز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع الواحد، كما تساهم بشكل كبير في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي، لذلك سوف نقوم من خلال هذا المقال بترك رابط التسجيل في منصة إحسان الخيرية وطريقة التسجيل في المنصة.

رابط التسجيل في منصة إحسان الوطنية 1443

صدرت منصة إحسان بأمر ملكي كريم وتم تكليف الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي “سدايا” بتنفيذ المنصة، وتديرها لجنة كبيرة مكونة من 11 عضو، وهي تهدف إلى تحقيق وتعزيز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد، فهي تقوم باستقبال كافة التبرعات من داخل المملكة وإعادة توزيعها مرة أخرى على المستفيدين.

برامج وخدمات منصة إحسان

توفر المنصة العديد من البرامج والخدمات منها الإسهام في إنشاء العديد من المشاريع سواء كانت تعليمية أو صحية أو غير ذلك.

توفر المنصة حاسبة الذكاة ولديها لجنة شرعية مكلفة لتوزيع الذكاة.

تقوم المنصة بتقديم الدعم داخل المملكة وخارجها.

تسهيل وصول التبرعات للمستحقين لها.

آلية إنشاء حساب جديد على المنصة

بكل سهولة تستطيع إنشاء حساب جديد على منصة إحسان للاستفادة من خدماتها، ويتم ذلك بطريقة إلكترونية بسيطة وسهلة وهذه الخطوات كالتالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة إحسان من خلال إي متصفح على الانترنت.

النقر على أيقونة “تسجيل”.

الضغط على أيقونة “إنشاء حساب”.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

إدخال البريد الإلكتروني ورمز التحقق ورقم الجوال.

النقر على أيقونة “إنشاء حساب جديد”.

آلية التبرع من خلال المنصة